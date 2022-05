Breaking Waves: arte con drones luminosos

El espectáculo de luces diseñado por el dúo de artistas neerlandeses Drift para la Filarmónica del Elba, en Hamburgo, se enfrentó a importantes desafíos por su uso de drones.

Malik Harris: candidato alemán a Eurovisión

El alemán-estadounidense Malik Harris, de 24 años, tiene una misión: ganar el Festival de Eurovisión de 2022. Con su canción Rockstars quiere convencer al jurado y al público.

El haggis: un plato típico de Escocia

Mucha gente no sabe lo que es el haggis. Pero en Escocia, es un plato de culto. Esta especialidad se elabora con tripas de oveja cocidas, avena y especias.

Tradición y vanguardia: la moda de Susanne Bisovsky

"Chic vienés", así se refiere la diseñadora austríaca Susanne Bisovsky a su estilo. Sus diseños mezclan los clichés de la ropa tradicional y elementos modernos.

Un placer helado: surf en el Ártico

El archipiélago de Lofoten, en el norte de Noruega, es una meca de los surfistas extremos. En la costa, el mar gélido, tiene unos 500 metros de profundidad y olas de varios metros altura

Horarios de emisión:



DW Español

SA 07.05.2022 – 01:30 UTC

SA 07.05.2022 – 06:03 UTC

SA 07.05.2022 – 11:30 UTC

SA 07.05.2022 – 14:30 UTC

SA 07.05.2022 – 20:30 UTC

DO 08.05.2022 – 03:30 UTC

DO 08.05.2022 – 08:30 UTC

DO 08.05.2022 – 16:30 UTC

LU 09.05.2022 – 12:03 UTC

MA 10.05.2022 – 15:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -5