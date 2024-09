Electromovilidad en América Latina

Ambos países están electrificando sus flotas de vehículos, tanto públicas como privadas. Costa Rica ha aplicado incentivos fiscales para quieres adquieran autos eléctricos y Brasil está sumando autobuses eléctricos a sus sistemas de transporte público.

¿Está América Latina poniéndose las pilas en cuanto a vehículos eléctricos? Brasil y Costa Rica son dos de los países en donde crece más rápido este mercado. Costa Rica ha aplicado leyes con incentivos económicos que buscan aumentar las compras de este tipo de autos. En Brasil, ciudades como Sao Paulo están ampliando su flota de autobuses eléctricos y han prohibido la compra de buses diésel.

La industria enfrenta problemas en la región, como el costo de los vehículos, las autopartes y la infraestructura de carga. Sin embargo, muchas empresas de electromovilidad quieren expandirse en América Latina, tanto por sus recursos como por el uso mayoritario de energías verdes en algunos países.

