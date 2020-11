Brasil: protesta contra supermercado Carrefour termina con violencia

Jóvenes manifestantes de Black Lives Matter: "Ya es suficiente"

Deborah (18 años)

"Quiero justicia para George Floyd, Breonna Taylor y todos los que mueren a manos de la policía todos los días. No hay responsabilidad, no pasa nada", dice la muchacha. Pero, ¿podrán ella y sus compañeros manifestantes traer un cambio? "¡Tenemos que hacerlo! No tenemos otra opción", exclama.