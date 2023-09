Brasil cuestiona su posición ante CPI sobre arresto de Putin

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este lunes (11.09.2023) que sería la Justicia del país la que decida si su par ruso, Vladimir Putin, es arrestado o no en el caso de participar en la siguiente cumbre del G20, que se celebrará en Río de Janeiro en noviembre de 2024.

"No sé si la Justicia brasileña lo va a detener, es la Justicia la que va a decidir, no es el Gobierno", dijo Lula durante una rueda de prensa tras las conclusiones de la cumbre del G20 en Nueva Delhi.

Las declaraciones de Lula se producen después de que el mismo mandatario brasileño diera garantías de que Putin no sería detenido en la cumbre del G20 en Brasil, pese a existir una orden internacional de arresto emitida en su contra desde el pasado marzo por la Corte Penal Internacional (CPI), que lo acusa de crímenes de guerra en Ucrania. Lula también cuestionó la participación de Brasil en la CPI cuando otros grandes países no son signatarios del Estatuto de Roma, que le dio origen.

"El papel de la Corte Penal Internacional (CPI) -que impuso la orden de arresto contra Putin- tiene que ser revisado (...). Voy a estudiar esta materia", dijo en una rueda de prensa en Nueva Delhi.

Hasta 123 países, entre ellos Brasil, han firmado este estatuto y otra treintena lo han suscrito, pero no lo han ratificado.

"No estoy diciendo que voy a salir de un tribunal, Solo quiero saber por qué Brasil es signatario, pero Estados Unidos no lo es, China no lo es, India no lo es, Rusia no lo es", declaró.

El presidente brasileño dijo esperar que, para cuando Brasil acoja la cumbre de líderes del G20 en noviembre de 2024, la guerra en Ucrania ya haya terminado.

"Estoy haciendo esfuerzos para que, cuando se haga el G20 en Brasil, la guerra haya terminado, que el pueblo ucraniano haya vuelto a casa, que haya comenzado la reconstrucción, que la producción de alimentos haya vuelto a normal. Eso es lo que deseo", agregó.

aa (AFP, EFE)