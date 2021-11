Brasil: Lula da Silva dice que quiere ser candidato nuevamente

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva aseguró este sábado (20.11.2021) en Madrid que quiere volver a ser candidato a presidir su país, pero dijo que lo va a resolver entre febrero y marzo de 2022 "porque hay mucho que decidir".

Lula, de 76 años, ha recuperado este año sus derechos políticos después de que la Corte Suprema de Brasil anulara las dos condenas que pesaban en su contra por corrupción y por las que pasó 580 días en prisión. Y en un acto del partido de izquierda español Podemos en Madrid -tras una gira por Alemania, Bélgica y Francia- hizo este anuncio, que ha enmarcado en el apoyo de sus seguidores durante y después de su encarcelamiento.

Hasta ahora, el expresidente brasileño se había limitado a señalar que su partido tendría candidato y que él lo decidiría en febrero o marzo, pero este sábado ha ido más allá al expresar su deseo de serlo, aunque no haya dado la decisión por tomada. "Si me transformaran en oro no tendría cómo pagar la gratitud que tengo por ustedes, me hizo volver a querer ser candidato a la presidencia otra vez", exclamó Lula en un escenario junto al exlíder de Podemos Pablo Iglesias, la actual secretaria general del partido, Ione Belarra, o Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista.

"Tengo 76 años, estoy enamorado, me voy a casar y debiera decir lo siguiente: ya luché mucho, debiera cuidar de mi vida, pero el que nace para la lucha ya no es dueño de sí", afirmó el exgobernante brasileño, que en los últimos días se ha reunido con el presidente español, Pedro Sánchez, el francés, Emmanuel Macron, o el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero.

Lula dijo que ha enmarcado su viaje en un intento de "probar al pueblo brasileño que Brasil es querido, que la gente quiere a Brasil" y agregó que "yo no puedo hacer menos de lo que ya he hecho, si tengo que volver y hacer menos, es mejor no volver".

Sobre el proceso que le llevó a estar encarcelado, aseguró que -como no tenían "nada" para atacarle- construyeron a través de los medios la idea de una "pandilla de corrupción" para después condenarle sin "pruebas" y señaló que si se entregó fue para que no hubiese una foto suya como un "corrupto fugitivo" y añadió que " un día me soltaron, me fui a mi casa sin tobillera, con la cabeza erguida".

Además, llamó a que la izquierda haga de la lucha contra la desigualdad en el mundo su bandera, ha enarbolado un discurso en contra del hambre y ante el rechazo de la derecha a la inmigración ha señalado que "la pobreza incomoda". Abogó, asimismo, por luchar por la cuestión ambiental, como un tema que no es ya ni de partidos verdes "ni de capas medias sofisticadas", si no del planeta tierra, y ha advertido además acerca de la industria de datos o del empleo digital, que puede -a su juicio- generar rehenes de industrias que ni se conocen.

