Brasil: Bolsonaro critica actuación de la Fiscalía en investigación contra su hijo

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, crítico este sábado (21.12.2019) lo que calificó de un "abuso" de la Fiscalía a la hora de conducir la investigación contra su hijo mayor, el senador Flavio Bolsonaro, en un caso por malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales.

La investigación se refiere a supuestas maniobras ilegales de Flavio Bolsonaro, en su etapa como diputado regional de Río de Janeiro, para el desvío de fondos públicos y su posterior blanqueo por medio de la compra de inmuebles y en una tienda de chocolates de la que es socio, según el Ministerio Público. Un informe de la Fiscalía -filtrado por medios locales- le acusa de liderar una red corrupta que movió irregularmente cerca de 2,3 millones de reales (unos 565.000 dólares).

"El proceso está bajo secreto judicial. ¿Quién juzga? ¿El Ministerio Público o el juez? Los tipos (los fiscales de Río de Janeiro) filtran y juzgan (...) ¿Cuál es su intención? (…) ¿Quién está feliz con esa exposición absurda en los medios de comunicación? Alguien está feliz con eso. Si no tengo la cabeza en su sitio, enloquezco”, dijo el mandatario en un encuentro con periodistas en el Palacio de la Alvorada, su residencia oficial en Brasilia. El gobernante, que en enero completará un año en el poder, también aseguró que dicha investigación es "un abuso".

El miércoles, la Fiscalía brasileña registró diversos inmuebles de varios exasesores de Flavio Bolsonaro, elegido senador el año pasado, entre ellos los de parientes de Ana Cristina Valle, exesposa del gobernante Jair Bolsonaro. No obstante, el presidente no es investigado en el caso.

Bolsonaro: "es mi manera de ser"

El mandatario fue cuestionado, días atrás, sobre este asunto y ante la insistencia respondió a uno de los periodistas en los siguientes términos: "usted tiene una cara de homosexual terrible y por eso yo no le acuso de ser homosexual. Aunque no es un delito ser homosexual". Este sábado, Bolsonaro admitió que "se equivocó" y que no debería "haber dicho" eso, aunque no se disculpó explícitamente por unas declaraciones que fueron condenadas por asociaciones de prensa. "Es mi manera de ser, es imposible cambiar. Es la forma de hablar que tengo. No lo veo ofensivo", agregó.

Bolsonaro aprovechó además para desear una feliz Navidad a las familias brasileñas "aunque sean sin carne para algunas personas", en alusión a la disparada de precios del producto en las últimas semanas. Según él, a pesar de la falta de carne en algunos platos durante estas fiestas, Brasil sigue siendo "libre" y en una situación económica mejor que la de otras naciones.

"Otros países, que no tomaran las debidas providencias, las medidas en la hora adecuada, hoy en día no tienen ni huevos. Ni el perro tiene para comer en Venezuela", expresó. "Estamos cambiando. Hay efecto colateral. Como tengo dicho, la reforma de las pensiones es una quimioterapia, no es fácil para mucha gente ver aumentado su tiempo de servicio, una pensión menor, pero si no hacemos eso, Brasil quebraría", sentenció.

ama (efe, O Globo, Folha de Sao Paulo, O Dia)

