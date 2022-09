Bosques certificados de Durango - Protección forestal en México

Decenas de ejidos de Durango se esfuerzan por obtener una certificación de manejo forestal responsable que les permite rentabilizar el cuidado de los bosques. La tala ilegal y los incendios son las principales amenazas en una abrupta cordillera que ha sido refugio de los mayores capos de la droga.

Sólo por detrás de Brasil y Chile, México es el país con mayor superficie forestal certificada con plan de manejo responsable, esto es 7 millones de hectáreas. Aún así, frente a las 65 millones de hectáreas boscosas totales del país, es muy poco.

La Sierra Madre Occidental es una de las cadenas montañosas más largas del planeta. Sus 1.200 kilómetros de abruptos macizos ocupan la sexta parte del territorio mexicano, son su espina dorsal y principal pulmón. De sus bosques de coníferas y encinos se extrae más de la mitad de la madera del país, a menudo por tala ilegal. Decenas de ejidos en Durango se han unido a la certificación de su trabajo forestal, un verdadero cortafuego para proteger los bosques.

Esta certificación en este caso se refiere al sello del Consejo de Administración Forestal, FSC por sus siglas en inglés, que garantiza el manejo sostenible en lo ambiental y social de un bosque. Esta ONG fue formada en 1993 por organizaciones gubernamentales, comerciales y ambientales internacionales y ha establecido estándares para el manejo responsable de bosques nativos. Hoy está presente ya en 80 países.

La FSC ha creado en Durango otro nivel de certificación por servicios ecosistémicos, entre otros, por cuidar la biodiversidad o los recursos hidrológicos. Así motiva a los ejidatarios a levantar presas filtrantes, limpiar los arroyos y monitorear el nivel de humedad en estas parcelas, una forma de combatir la sequía.



El principal enemigo de los bosques de Durango son los incendios. Sólo en la mitad de 2022 se han quemado cerca de 100.000 hectáreas, siendo el estado más afectado por el fuego en México. Su otra gran amenaza es la minería, explotada por 23 empresas en la cuarta región con mayor producción minera.



La importancia de este sistema de manejo responsable y sostenible de los bosques de Durango se trasluce en otros emprendimientos económicos de los ejidos, como criaderos de truchas o un aserradero que utiliza biomasa para generar energía. Allí se emplea a jóvenes del lugar, sobre todo a mujeres. Lo cual ha ayudado en la contención de la migración juvenil. Un círculo virtuoso perfecto.

