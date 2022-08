Borussia Mönchengladbach: Farke, en ti confiamos

La llegada de Adi Hütter en Mönchengladbach la temporada pasada tuvo una buena resonancia y despertó la esperanza en la pequeña ciudad de aproximadamente 261.000 habitantes, ya que se suponía que el austriaco llevaría al Gladbach a puestos de Europa, así como lo hizo con el Eintracht Frankfurt.

Sin embargo, fue una temporada para el olvido. El equipo de la región de Westfalia rozó los puestos de relegación, recibió 61 goles en contra, y cayó en la posición 10 en la última fecha. Desde el 2000, el equipo de los potros no había tenido una temporada tan devastadora con tantos goles en contra. Solo Michael Frontzcek y Lucien Favre estuvieron a cargo de la peor temporada hasta el día de hoy (2010/2011) con una cifra negativa de 65 goles en contra.

Adi Hütter no tuvo el desempeño deseado el frente del Borussia Mönchengladbach la temporada pasada

El ‘Farkeball' llega a la Bundesliga

El viejo conocido entrenador Lucien Favre rechazó la oferta del 'Gladbach' a última hora y obligó al equipo a buscar una solución arriesgada, pero que terminó siendo innovadora: será su primera temporada en la Bundesliga. El D.T. Daniel Farke no es ningún inexperto en la materia, todo lo contrario, asumió en Inglaterra en el Norwich City, y llevó a ese equipo a la primera división.

Tanto así que se ganó la admiración del técnico Pep Guardiola: "no tengo tiempo para ver partidos que no tienen nada que ver directamente con mi trabajo. Solo hago una excepción con el Norwich, porque me gusta verlos ya que tengo una buena relación con su técnico”.

Según Pep Guardiola, el ‘Farkeball', como es conocido el estilo del juego del entrenador alemán en Inglaterra, "tiene mucho coraje y es muy atractivo la forma como enfrentan a los rivales”.

Daniel Farke con la camiseta de su nuevo equipo.

En definitiva, Herr Farke cumple con los requisitos de la filosofía de los potros: fútbol ofensivo, presión continua desde la primera línea con el objetivo de generar estrés constante al rival. El técnico alemán implementó un 4-2-3-1 en el Norwich bajo la premisa de ocasionar superioridades numéricas y luego en velocidad sorprender a los rivales.

El rompecabezas futbolístico

Aunque Daniel Farke sea la cara del equipo, no quiere decir que tiene la única responsabilidad de cumplir los objetivos. El rompecabezas tiene que estar listo lo más pronto posible, así el equipo puede engranar sus piezas y aceitarlas antes de que empiecen las pausas de las fechas internacionales.

El director deportivo Roland Virkus no agota sus esfuerzos para fichar al talentoso centrocampista Julian Weigl, quien milita en el Benfica. El alemán no será tomado en cuenta por el nuevo técnico Roger Schmidt. Lo más probable es que se presente una repatriación a la Bundesliga, siempre y cuando los potros cancelen una suma de 15 millones de euros. En el caso de ausencia de pretendientes, los portugueses estarían obligados a efectuar un préstamo con opción de compra.

Por otro lado, el equipo ya está finiquitando el fichaje del delantero Dion Drena Beljo del NK Osijek. Además, se extendieron los contratos de jugadores claves como Jonas Hoffman y Alassane Plea. Con estos fichajes, solo le queda decir a cualquier hincha del ‘Gladbach': "Farke, en ti confiamos”.