Josep Borrell: “En Gabón hubo elecciones irregulares”

El jefe de la diplomacia europea aseguró que no se ven “riesgos de violencia” en el país, y sostuvo que el más reciente golpe en África no puede compararse con el de Níger.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo este jueves (31.08.2023) que no se puede comparar el golpe militar en Gabón con el de Níger, alegando que los oficiales gaboneses intervinieron tras una elección marcada por las "irregularidades". Asimismo, señaló que las autoridades europeas buscan mediar en la crisis y que, por el momento, no hay planes para evacuar a los ciudadanos de la UE de Gabón.

"Naturalmente, los golpes militares no son la solución, pero no debemos olvidar que en Gabón hubo unas elecciones llenas de irregularidades", declaró Borrell. Desde Toledo (España), donde asistía a una reunión de ministros de Exteriores comunitarios, señaló que no se ven "riesgos de violencia” en el país africano y aseguró que los golpes de Níger y Gabón no eran equiparables.

"En Níger, el presidente fue elegido democráticamente. En Gabón, pocas horas antes del golpe militar, hubo un golpe institucional porque se robaron las elecciones", dijo previamente en una entrevista con la cadena CNN. "No puedo decir que Gabón fuera una verdadera democracia con una familia que había gobernado el país durante 50 años", insistió.

Ali Bongo, el depuesto presidente de Gabón. Imagen: TP advisers on behalf of the President's Office/AP Photo/picture alliance

Situación "no exitosa”

"Hay golpes de Estado militares y hay golpes de Estado institucionales, en los que no hace falta usar las armas”, afirmó Borrell en Toledo. "Pero si yo falseo unas elecciones para conquistar el poder, pues también eso es una manera irregular de llegar a ejercer el poder”, agregó, en referencia a las sospechas desatadas en la reelección del presidente gabonés, Ali Bongo. Su rival acusó fraude y los resultados se dieron a conocer de madrugada, con el país sin internet y con toque de queda.

El jefe de la diplomacia comunitaria consideró que la situación en África "no es exitosa” a causa de la proliferación de golpes militares o la presencia de mercenarios de Wagner. "Vamos a tener que revisar a fondo nuestra política (hacia África)”, aseguró, y añadió que van también a "escuchar con mucha atención” a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), porque "las soluciones tienen que venir de las instituciones africanas”.

Un grupo de militares dio el miércoles un golpe de Estado y puso bajo arresto al presidente Bongo, cuya reelección, tras 14 años en el poder, acababan de proclamar las autoridades electorales. Posteriormente, nombraron presidente de "transición” al jefe de la guardia republicana, el general Brice Oligui Nguema.

DZC (EFE, AFP)