Boris Johnson recibió oxígeno, pero no apoyo mecánico

En una entrevista con la emisora radial LBC, el ministro del gabinete, Michael Gove, dijo este martes (07.04.2020) que el primer ministro, Boris Johnson, recibió respaldo de oxígeno, pero no ha sido conectado a un respirador mecánico. El líder conservador, el único mandatario de una potencia que ha contraído el coronavirus, ingresó al Hospital St. Thomas de Londres el domingo, tras empeorar su condición de salud.

El lunes 6 de abril, Johnson fue ingresado a la UCI del centro médico debido a que la fiebre y la tos no cedían, pese a haber transcurrido más de diez días desde que se manifestaron los primeros síntomas. "El primer ministro ha recibido algo de oxígeno, pero no se le ha aplicado un respirador, no", dijo Gove, quien detalló que, en todo caso, el aparato está disponible por si el premier, de 55 años, llega a necesitarlo.

La oficina de Johnson había reportado anteriormente que el líder conservador se encuentra consciente y que fue trasladado a la UCI por si fuera necesario conectarlo a ventilación mecánica, un tratamiento que reciben los casos más graves de COVID-19. Gove detalló que Johnson "se encuentra, por supuesto, bajo estricta supervisión médica, siendo vigilado por su equipo de doctores y recibiendo el mejor, mejor cuidado de parte del personal del hospital St. Thomas”.

"El gobierno sigue adelante”

Johnson pidió al ministro de Exteriores, Dominic Raab, que se encargue de "todo lo necesario” durante su ausencia. Por ello, el responsable de la diplomacia británica presidirá este martes por teleconferencia la reunión del Gobierno y tendrá como próxima misión decidir si mantiene las actuales restricciones de movimiento de la población. Reino Unido carece de un plan de sucesión en caso de incapacidad del primer ministro.

"El gobierno sigue trabajando”, dijo Raab a la prensa, señalando que el foco del Ejecutivo será "mantener la dirección señalada por el primer ministro, con todos los planes listos para derrotar al coronavirus y poder llevar al país hacia adelante”. Según los medios, la reina Isabel II, jefa de Estado, permanece informada sobre la salud de Johnson. La epidemia del nuevo coronavirus ha causado ya 5.373 muertes en el Reino Unido, en tanto que los contagios confirmados ascienden a 51.608.

DZC (AFP, Reuters, EFE)

