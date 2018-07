Boris Johnson critica a May y pide salvar el "brexit"

El ex ministro de Exteriores británico Boris Johnson criticó hoy duramente a la primera ministra, Theresa May, por su nueva línea en la negociación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) y pidió al Gobierno "salvar el 'Brexit'". "Hemos quemado nuestro capital negociador", dijo Johnson en su discurso de dimisión ante el Parlamento británico.

El político conservador renunció a su cargo la semana pasada en protesta por la intención de May de mantener al país en la unión aduanera y en el mercado común europeo tras su salida de la UE, lo que se conoce como "Brexit" blando. También dimitió el ministro para el "Brexit", David Davis, sumiendo al Gobierno en una crisis.

Según Johnson, el nuevo plan de May deja al Reino Unido "medio dentro y medio fuera" de la UE. "No es demasiado tarde para salvar el 'Brexit'. Tenemos tiempo en estas negociaciones", dijo.

Johnson lamentó que el Gobierno británico no intentase defender la negociación de un acuerdo de libre comercio como el que sugirió la propia May en un discurso a principios de este año. "Tenemos que intentarlo ahora, porque no tendremos otra oportunidad de hacerlo bien", advirtió.

Desde las dimisiones, May hizo concesiones a los miembros de su partido defensores de un "Brexit" duro, es decir, de una salida de la UE que implique también abandonar la unión aduanera y el mercado común del bloque europeo, formado actualmente por 28 países. El lunes aceptó enmiendas del diputado ultraconservador Jacob Rees-Mogg sobre la ley de aduanas. Los críticos creen que con ello el nuevo plan de May podría fracasar.

El martes, la premier se libró por poco de una derrota en el Parlamento ante los diputados más europeístas de su partido. Con ayuda de la oposición, intentaron obligar al Gobierno a negociar con la UE sobre una unión aduanera si hasta enero no se alcanza un acuerdo comercial con Bruselas. Está previsto que el Reino Unido salga de la UE como tarde el 29 de marzo de 2019.

EL(dpa, afp)

