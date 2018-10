Boris Johnson apuesta por dar la espalda a los "abusones" de la UE y buscar un acuerdo con Canadá

¿Qué piensan los alemanes del brexit?

¿Por qué debería preocuparme?

Edgar Maas: no sé qué va a pasar. Podría ser perfectamente que en dos años los británicos celebren otra votación para decidir si realmente quieren el "brexit" después de todo. En cualquier caso, no creo que sean capaces de completar todas las negociaciones para entonces. Pero en realidad, no me afecta mucho. Entonces, ¿por qué no debería estar relajado?

Autor: Jefferson Chase