Boris Johnson amenaza con nuevas elecciones

"No quiero nuevas elecciones, ustedes no quieren nuevas elecciones", exclamó Boris Johnson en Downing Street el lunes (02.09.2019) por la noche. Pero su pronunciamiento se lee al revés: Si hasta 20 rebeldes tories votan junto con la oposición el martes, el primer ministro lo recibirá como un voto de confianza. Y si pierde, se verá practicamente obligado a convocar a una nueva elección. La lucha de poder entre Johnson y el Parlamento se trata de movimientos estratégicos y de quién puede maniobrar mejor que el otro. En las afueras, los manifestantes gritaban "alto al golpe", en referencia a la suspensión del Parlamento que Johnson planea emitir la semana entrante. El primer ministro estaba visiblemente irritado, pero tiene que acostumbrarse a esas críticas.

¡No me cortes los pies!

Estaba "confiado en los progresos", continuó Boris Johnson, refiriéndose a la renegociación de un nuevo acuerdo "brexit" con la UE. Sin embargo, hasta ahora, este progreso solo está en su imaginación, porque todavía no se han llevado a cabo debates concretos sobre nuevas propuestas en Bruselas. Los británicos tendrían que presentar ideas alternativas si quisieran eliminar del acuerdo el mecanismo de protección, el controvertido reglamento para mantener la frontera abierta entre Irlanda e Irlanda del Norte. Tanto la canciller alemana, como el presidente francés, lo dejaron claro cuando Boris Johnson les habló hace diez días.

Por otra parte, el primer ministro británico da la impresión de que es, sobre todo, la amenaza de un "brexit" duro y no regulado lo que podría hacer que los demás países de la UE cedan. "No corten los pies a la posición negociadora británica", advirtió a los rebeldes de su propio partido en vísperas de la decisiva sesión parlamentaria, como si los europeos no estuvieran ya preparándose para un "brexit" duro.

A finales de agosto, cientos de miles de personas se manifestaron en contra de la decisión de Boris Johnson de suspender al Parlamento.

"Eviten otro retraso inútil a "brexit"", continuó Johnson advirtiendo sobre los planes de atar sus manos con una ley de vía rápida, la cual lo forzaría a pedir de nuevo una prórroga a la UE. El primer ministro juró que "bajo ninguna circunstancia" lo haría. De todo ello se pueden extraer dos conclusiones: podría Johnson no acatar una ley así, sino ignórala. Esta fue una posibilidad que su ministro Michael Gove ya había abierto en la entrevista. La otra alternativa es que Johnson convoque a nuevas elecciones, le apueste a la victoria y así tendría la mayoría parlamentaria para un "brexit" duro.

Un póquer de apuestas altas

En los últimos días se han contado alrededor de 20 rebeldes en las filas del partido conservador. Entre ellos se encuentran Philipp Hammond, ministro de Finanzas del gobierno de Theresa May, y otros exministros y exfuncionarios. Además, está el pequeño grupo de proeuropeos y algunos conservadores moderados que luchan específicamente contra un "brexit" duro sin un acuerdo con la UE.

Mientras tanto, Johnson amenazó con expulsar del partido y bloquear la candidatura de sus oponentes en las nuevas elecciones. Esto le costó la acusación de hipocresía, puesto que hizo exactamente lo mismo con Theresa May: Johnson votó en contra de la primera ministra y su acuerdo "brexit", lo que contribuyó a su derrota sin sufrir consecuencias.

El plan de los disidentes y la oposición ahora planea adoptar la agenda e introducir una nueva ley. Se pretende obligar al primer ministro a solicitar a la UE una nueva prórroga si no se ha negociado ningún nuevo acuerdo de salida antes de la cumbre de la UE del 17 de octubre.

En principio, la votación tendrá lugar el miércoles, pero puede ser que Boris Johnson vuelva a arrodillar a sus oponentes, convoque a nuevas elecciones antes de esta votación, y someta al Parlamento inmediatamente a votar por esta decisión. Si el primer ministro ganara la aprobación de dos tercios del parlamento, se disolvería y no podría hacer nada más para evitar un "brexit" duro.

¿Una trampa para la oposición?

El lunes por la mañana, el antiguo líder laborista, Tony Blair, advirtió a su propio partido que no se dejara seducir por Boris Johnson hacia nuevas elecciones. Esto podría convertirse en una "trampa de elefantes" para el Partido Laborista, porque si tienen lugar antes de la fecha de "brexit", los votos de la oposición se dividirían, asegurando la victoria de los conservadores bajo el sistema electoral británico. Después de la masiva caída del Partido Laborista en las elecciones al Parlamento Europeo, muchos creen que su candidato Corbyn no podría vencer a Boris Johnson.

Sin embargo, el propio líder laborista puso a sus partidarios en el ambiente de la campaña electoral en la ciudad de Salford el lunes: "Yo estoy listo, ustedes están listos..." y confirmó que votaría por nuevas elecciones. Otros en su propio partido, por otro lado, consideran más importante impulsar primero la moción de una ley contra el "no deal", que volver a sumergir al país en una campaña electoral. Sin embargo, tampoco hay un triunfo del Partido Laborista en las cartas: es probable que en estos momentos se esté apuntando de nuevo a un parlamento sin una clara mayoría.

Otro truco en esta mezcla es que Boris Jonson tiene el poder de determinar la fecha de las elecciones a mano alzada. Incluso si deja que los diputados voten por nuevas elecciones para el 14 de octubre, podría posponer la fecha para después del "brexit". Eso significaría que podría sacar a Gran Bretaña de la UE el 31 de octubre, pase lo que pase. Y en noviembre podría contar con los votos de todos los brexiteers, incluidos los que ahora apoyan a Nigel Farage y a su partido "brexit". Porque después del "brexit", ese sería el fin de su carrera política.

Todo el asunto es un juego de apuestas altas con cartas entarimadas. Boris Johnson lidera una lucha definitiva de poder con el Parlamento y está dispuesto a tirar por la borda todas las reglas y tradiciones, y si no tiene éxito, sacar de su bolsillo la amenaza de nuevas elecciones. Para la mayoría de los rebeldes esto significa la pérdida de su cargo político y el fin de su carrera partidaria, pero Boris Johnson puede ganar y perder esta apuesta. Es mucho mejor defensor que su predecesora Theresa May, pero en "brexit"-Bretaña no hay nada seguro en este momento.

(pana/ee)

Este es el nuevo gabinete de Boris Johnson Sajid Javid: ministro de Economía Es hijo de un conductor de ómnibus pakistaní y pasa de ser ministro del Interior a otro de los grandes cargos británicos: el de ministro de Economía. En realidad, apoyó la permanencia de Reino Unido en la UE en el referéndum de 2016. Reemplaza a Philip Hammond, quien renunció horas antes del nombramiento de Johnson.

Este es el nuevo gabinete de Boris Johnson Dominic Raab: ministro de Asuntos Exteriores Raab, quien renunció durante el gobierno de Theresa May porque se oponía al acuerdo con Bruselas sobre el "brexit", fue nombrado ministro británico de Relaciones Exteriores, uno de los cargos más importantes. Raab también asume el cargo de primer secretario de Estado, lo que significa que asumirá el puesto de Johnson cuando el primer ministro se ausente.

Este es el nuevo gabinete de Boris Johnson Priti Patel: ministra del Interior Esta política tory de línea dura y acérrima defensora del "brexit" fue despedida del gobierno por Theresa May en 2017, debido a un escándalo relacionado con reuniones no oficiales con Israel. Fue una firme opositora al acuerdo de salida del Reino Unido de la UE de la ex primera ministra.

Este es el nuevo gabinete de Boris Johnson Matt Hancock: ministro de Sanidad Hancock fue uno de los contrincantes iniciales en la pugna por reemplazar a Theresa May, pero no duró mucho en carrera. Aunque hizo campaña por permanecer en la UE durante el referéndum, Hancock ha dicho que ahora cree que Gran Bretaña debería abandonar la UE. Es uno de los pocos de los que apoyaron la permanencia del país en la UE que se queda en el Gobierno de Johnson.

Este es el nuevo gabinete de Boris Johnson Michael Gove: jefe de Gabinete Puede sorprender que Gove, rival de Johnson en las primarias tories y exministro de Medio Ambiente, sea ahora jefe de Gabinete. Fue responsable de descarrilar la candidatura de liderazgo post-referéndum de Johnson en 2016, antes de presentarse él mismo. Como jefe de Gabinete estará cerca de las negociaciones del "brexit" y de los preparativos para una salida de la UE sin acuerdo.

Este es el nuevo gabinete de Boris Johnson Gavin Williamson: ministro de Educación Williamson, exresponsable de la disciplina en el Partido Conservador británico, fue despedido como ministro de Defensa con una carta punzante de Theresa May a principios de este año. Supuestamente filtró detalles de un acuerdo gubernamental que involucra a la compañía china Huawei, pero lo negó firmemente. Ahora se hace cargo de la cartera de Educación.

Este es el nuevo gabinete de Boris Johnson Jacob Rees-Mogg: líder de la Cámara de los Comunes A pesar de ser su primer puesto en el Gabinete -a cuyas reuniones asistirá pese a no ser ministro-, es uno de los rostros más reconocibles de la campaña pro "brexit" en el Parlamento. Hijo de un magnate mediático, es católico a ultranza. Fue apodado el "Honorable Miembro del siglo XVIII" por sus ideas excéntricas y costumbres anacrónicas, y encarna el estereotipo del privilegiado caballero inglés.

Este es el nuevo gabinete de Boris Johnson Andrea Leadsom: ministra de Empresas Apasionada "brexiteer", Leadsom fue miembro destacado de la campaña por el "leave". Postuló dos veces al liderazgo tory, pero falló, llegando a competir cabeza a cabeza con Theresa May en 2016. Una farsa de entrevista la llevó a abandonar la carrera antes de que realmente comenzara, y May asumió. Fue ascendida a líder de la Cámara de los Comunes a partir de entonces, y ahora da un paso más.

Este es el nuevo gabinete de Boris Johnson Ben Wallace: ministro de Defensa Wallace es un legislador escocés poco conocido. Comenzó su carrera política como miembro del Parlamento escocés. Antes, sirvió en el Ejército británico durante ocho años, durante los cuales fue enviado a Alemania e Irlanda del Norte, entre otros. En el referéndum del "brexit", hizo campaña para el "remain". Se dice que fue la segunda opción de Johnson, ya que Jeremy Hunt rechazó el cargo.

Este es el nuevo gabinete de Boris Johnson Amber Rudd: ministra de Trabajo, Pensiones e Igualdad Rudd es una de las pocas sobrevivientes del antiguo gobierno que permanece en el mismo puesto. Antes del referéndum, hizo campaña para que el Reino Unido permaneciera en la UE. Fue ministra del Interior con Theresa May y fue vista como una aliada cercana de la ex premier. Sustituyó a May cuando esta se negó a participar en un debate electoral contra Jeremy Corbyn.

Este es el nuevo gabinete de Boris Johnson Jo Johnson: ministro de Economía, Energía y Estrategia Industrial Joseph Edmund Johnson, un legislador anti-"brexit", es el hermano menor de Boris Johnson. Renunció a su antiguo puesto en el Gabinete en protesta por los términos del acuerdo para abandonar la UE, y ha abogado por un segundo referéndum sobre si realmente debe retirarse. Como su hermano lo fuera hace mucho tiempo, es visto ahora como un tory partidario de Europa de tendencia izquierdista. Autor: Richard Connor, Lewis Sanders (cp/ers)



