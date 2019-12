Boris Johnson, acusado de "engañar" al país y esquivar entrevista televisiva

A una semana de las elecciones, Boris Johnson fue acusado de "engañar deliberadamente" a los británicos sobre el "brexit" y de eludir las preguntas de un renombrado entrevistador político, aunque contestó a las del público durante un insulso debate televisado el viernes (06.12.2019).

El opositor,el laborista Jeremy Corbyn, aseguró que Johnson "no es creíble" y subrayó sus frecuentes contradicciones, mientras el conservador acusaba a los laboristas de "fomentar el derrocamiento del capitalismo" y querer imponer "los impuestos más elevados de Europa".

Según un sondeo realizado por YouGov, los dos hombres quedaron "empatados": 52% del público consideró que Johnson había ganado y 48% optó por Corbyn pero contando el margen de error, esto equivale a una partida en tablas. Sin embargo, 48% encontró a Corbyn más digno de confianza que Johnson (38%).

Johnson elude entrevista

Precisamente sobre el tema de la "confianza" quería entrevistar el periodista de la BBC Andrew Neil al primer ministro, a quien sus detractores acusan regularmente de mentir. Pero aunque los líderes de las otras principales formaciones se sometieron en las últimas semanas a sus incómodas preguntas, el conservador rehusó. "En cada elección" los candidatos aceptaron la invitación, dijo el entrevistador en antena. "Todos ellos. Hasta esta", lamentó ante su audiencia.

Desde la mañana, Corbyn aseguró en un acto en Londres que el primer ministro oculta las implicaciones económicas reales de su acuerdo de divorcio con la Unión Europea. Asimismo, Corbyn afirmó tener pruebas de que "engaña deliberadamente a la gente".

Distribuyó un documento confidencial de 15 páginas elaborado por el ministerio de Finanzas que, según él, demuestra que habría trámites aduaneros y controles de seguridad entre la isla de Gran Bretaña y la provincia británica de Irlanda del Norte. Este informe "desmonta las mentiras que Boris Johnson intenta propagar", afirmó. Y lanzó al país: "Pregúntense, si ocultaron este informe, ¿qué más están ocultando? ¿Cómo los van a engañar?".

Johnson responde

Johnson respondió en un acto electoral en Kent, en el sureste de Inglaterra, calificando las acusaciones del laborista de "completa tontería". "Este documento filtrado es una mera evaluación rápida, no un análisis detallado del acuerdo, y le faltan puntos clave", dijo después su partido en un comunicado.

Respecto al programa televisivo de Neil, Johnson afirmó: mucha "gente diría que soy el único primer ministro que ha hecho no uno sino dos debates cara a cara esta noche y he dado 118 entrevistas". "No podemos acomodar a todo el mundo", agregó. (AFP)

