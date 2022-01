Bombay - Una ciudad, dos mundos

¿Cómo conviven estos dos mundos en una ciudad de 20 millones de habitantes?

Dharavi es la barriada pobre más grande de Asia. Millones de personas sobreviven aquí gracias a sus negocios informales. Mahesh, de 27 años, nació en Dharavi y no está dispuesto a marcharse. Tiene una pequeña empresa de reciclaje con 20 empleados. En esta barriada se genera un volumen de negocios de más de 800 millones de euros al año.

Pero el futuro de su gente depende de las autoridades, que quieren aprovechar el suelo urbano para construir rascacielos. El magnate inmobiliario Babulal Varma destruye las chabolas de Dharavi y levanta en su lugar edificios de lujosas viviendas para los más adinerados. ¿Tiene Dharavi los días contados o logrará sobrevivir a este ambicioso proyecto?



Bombay es una de las urbes más densamente pobladas del planeta. Hasta 2035 se prevé que el número de habitantes alcance los 30 millones. La ciudad crece sin pausa y extiende a costa de los bosques circundantes, como el Parque Nacional de Sanjay Gandhi.



Los leopardos de esta zona protegida se ven atraídos por los complejos residenciales, donde atacan a perros e incluso personas. La expansión urbana alimenta el conflicto entre el ser humano y los animales que pierden sus hábitats naturales.





Horarios de emisión:

DW Español

SA 29.01.2022 – 21:15 UTC

DO 30.01.2022 – 02:15 UTC

DO 30.01.2022 – 07:15 UTC

DO 30.01.2022 – 17:15 UTC

LU 31.01.2022 – 05:15 UTC

LU 31.01.2022 – 10:15 UTC

MA 01.02.2022 – 19:15 UTC

SA 05.02.2022 – 13:15 UTC

Vancouver UTC -8 | New York UTC -5 | Sao Paulo UTC -3