Bolton asegura que Trump “no es apto” para ser presidente

El exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, aseguró en una entrevista divulgada este jueves (18.06.2020) que Donald Trump "no es apto para ser presidente”. En conversación con la cadena televisiva ABC News, de la que se emitieron algunos extractos, Bolton aseguró que no cree que el multimillonario republicano "tenga las competencias para sacar adelante el trabajo”.

Bolton escribió un explosivo libro donde relata su paso por la Casa Blanca y el "desorden” que vio en ella mientras estuvo en el cargo, entre abril de 2018 y septiembre de 2019. A su juicio, Trump carece de lineamientos que guíen su mandato. La entrevista completa será emitida el domingo, y extractos del libro aparecieron en tres periódicos de amplia circulación el miércoles.

La Casa Blanca está tratando de detener la publicación de las memorias, asegurando que en ellas se divulga material clasificado, algo que la editorial, Simon&Schuster, descarta. En el texto, el "halcón” Bolton sostiene que su exjefe ha cometido toda clase de deslices con tal de conseguir la reelección, incluida la petición explícita de ayuda al presidente de China, Xi Jinping.

Mentiroso, cachorro, ficción

Asimismo, Trump habría expresado su deseo de detener investigaciones criminales para favorecer a dictadores que eran de su agrado. A lo largo de sus memorias, Bolton cita numerosas conversaciones en las cuales Trump demostró "básicamente un comportamiento inaceptable que afecta la legitimidad de la presidencia”. En la entrevista con ABC, en tanto, Bolton sostuvo que "no existe un principio que guíe su gobierno, salvo lo que sea bueno para conseguir la reelección”.

Bolton también relata en su libro, titulado "The Room Where it Happened”, que Trump había dicho que invadir Venezuela habría sido "cool”, al tiempo que pensó en quitarle el respaldo a Juan Guaidó poco después de conocerlo, por considerarlo demasiado "niño” frente al perfil más rudo que cultiva Nicolás Maduro. En ABC, Bolton aseguró que Trump "estaba tan enfocado en la reelección que los asuntos de largo plazo fueron dejados de lado”.

El mandatario reaccionó en Twitter calificando a su exasesor de "mentiroso” y "tonto”. Luego agregó que Bolton era un "cachorro enfermo” y que "muchas de las declaraciones ridículas que me atribuye son pura ficción”.

DZC (Reuters, AFP)

¿Cómo dice que dijo? Políticos pillados con el micrófono encendido Ronald Reagan En plena Guerra Fría, el presidente de EE.UU., Ronald Reagan, se metió en apuros al bromear con los ingenieros de sonido que lo grababan para la radio pública. "Conciudadanos, me complace informarles que he firmado una ley que prohibirá a Rusia para siempre. Comenzamos a bombardear en cinco minutos", dijo el mandatario. Los comentarios no causaron gracia alguna entre los soviéticos.

¿Cómo dice que dijo? Políticos pillados con el micrófono encendido Obama y Sarkozy Un micrófono captó el momento en que el presidente francés Nicolas Sarkozy y su par estadounidense, Barack Obama, conversaban en la cumbre del G20 en 2011. Ambos hablaban sobre sus relaciones con el premier israelí Benjamin Netanyahu. Sarkozy dijo "no lo soporto más, es un mentiroso". Obama replicó que Sarkozy era afortunado: "Tú puedes estar harto, pero yo tengo que lidiar con él todos los días".

¿Cómo dice que dijo? Políticos pillados con el micrófono encendido Bush y Blair Las relaciones entre EE.UU. y Reino Unido son especiales, pero lo son mucho más desde aquel día de 2006 en que sus líderes, George W. Bush (derecha) y Tony Blair (izquierda) fueron captados en una conversación informal. Bush dijo "ey, Blair" antes de agradecer al premier por un chaleco que éste le había regalado. Bush dijo algunas palabrotas más antes de que Blair viera el micrófono y lo apagara.

¿Cómo dice que dijo? Políticos pillados con el micrófono encendido Gordon Brown En 2010 los británicos fueron a las urnas por primera vez en cinco años. El momento destacado de la campaña le ocurrió al primer ministro Gordon Brown (derecha), quien olvidó apagar un micrófono y describió a una persona que acababa de conocer, Gillian Duffy (izquierda), como una "mujer intolerante". Brown se disculpó posteriormente, pero igual perdió la elección.

¿Cómo dice que dijo? Políticos pillados con el micrófono encendido Angela Merkel y Mark Zuckerberg En 2015, en plena crisis de refugiados, la canciller Angela Merkel fue captada durante un almuerzo en la ONU increpando al jefe de Facebook, Mark Zuckerberg, por la tolerancia de esa red social con los posteos antiinmigrantes. Merkel presionó a Zuckerberg diciendo que "necesitamos hacer algo" contra los posteos incendiarios. "¿Estás haciendo algo sobre eso?", preguntó Merkel. Zuckerberg dijo "sí".

¿Cómo dice que dijo? Políticos pillados con el micrófono encendido Jacques Chirac Según el periódico francés Liberation, el presidente francés Jacques Chirac hizo chistes sobre los británicos ante líderes rusos y alemanes. Chirac supuestamente dijo sobre los británicos que "no se puede confiar en gente que cocina tan mal. Después de Finlandia, es el país con la peor comida. La única cosa que han hecho por la agricultura europea es traer la enfermedad de las vacas locas".

¿Cómo dice que dijo? Políticos pillados con el micrófono encendido Trudeau y compañía Durante una recepción en Londres a comienzos de diciembre de 2019, los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau, y de Reino Unido, Boris Johnson, además del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y otras autoridades, parecieron burlarse de las largas e inesperadas conferencias de prensa que da Donald Trump. Éste, al enterarse, suspendió una cita que tenía agendada con Trudeau.

¿Cómo dice que dijo? Políticos pillados con el micrófono encendido Pepe Mujica Durante una actividad en el sur de Uruguay en abril de 2013, el entonces mandatario José Pepe Mujica hablaba de las relaciones de su país con Argentina y Brasil con el intendente de Florida, sin percatarse de que el diálogo era captado por los micrófonos. En referencia a la mandataria argentina Cristina Fernández, Mujica dijo "esta vieja es peor que el tuerto". El "tuerto" era Néstor Kirchner. Autor: John Silk, Diego Zúñiga



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |