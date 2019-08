Bolton asegura que últimos lanzamientos balísticos de Pyongyang no violaron acuerdo

El asesor de Seguridad Nacional de EE. UU., John Bolton, señaló que las recientes pruebas de misiles realizadas por Corea del Norte no violaron la promesa de su líder Kim Jong Un hecha al presidente Donald Trump. No obstante, Pyongyang aún no ha dicho cuándo se reanudarían las conversaciones a nivel de trabajo sobre desnuclearización.

Las pruebas de Corea del Norte de misiles de corto alcance efectuadas este miércoles (31.07.2019) y la semana pasada se dieron previo a los ejercicios militares conjuntos que desarrollaran Corea del Sur y Estados Unidos. Actividad que se mantiene en agenda a pesar del malestar de Pyongyang.

Bolton le dijo a Fox Business Network que el lado estadounidense todavía estaba esperando escuchar de Corea del Norte noticias sobre la organización de las nuevas conversaciones entre los mandatarios. "El lanzamiento de estos misiles no viola la promesa que Kim Jong Un hizo al presidente sobre el rango intercontinental de misiles balísticos ", dijo.

El mismo tono adoptaron el propio presidente estadounidense, Donald Trump, y su secretario de Estado, Mike Pompeo, quienes también minimizaron los lanzamientos. Pompeo reiteró su esperanza de encontrar un camino diplomático.

Por su parte, Corea del Norte ha acusado a Washington de romper su promesa al seguir adelante con los ejercicios militares conjuntos con Seúl, lo que incluso podría descarrilar el diálogo, al parecer de Pyongyang. También ha advertido de un posible fin de su congelamiento en pruebas de misiles nucleares y de largo alcance.

mn (Reuter, afp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |