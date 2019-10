Bolivia: seguidores de Morales salen a las calles a defender su “triunfo”

Cientos de partidarios del gobierno de Evo Morales se reunieron este miércoles (23.10.2019) en La Paz para defender el "triunfo" en primera vuelta del presidente boliviano. Las movilizaciones se realizan en medio de denuncias de un posible fraude por parte del candidato opositor Carlos Mesa, quien pidió a la comunidad internacional que esté vigilante para evitar que Morales convierta al país en una dictadura.

Debido a esos señalamiento, la misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA), sugirió convocar a una segunda vuelta. Esa propuesta fue apoyada más tarde por la Iglesia Católica de ese país.

En La Paz, centenares de campesinos, mineros, indígenas, sindicalistas y funcionarios estatales marcharon hasta la plaza Mayor de San Francisco con banderas bolivianas y del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), para hacer un mitin en respaldo a Morales.

"No hay segunda vuelta" y "Evo no está solo" fueron algunas de las consignas que corearon los manifestantes a su paso por el centro paceño, con duras críticas en contra del candidato opositor y expresidente Carlos Mesa, que va segundo en el recuento. En algunos tramos hubo algo de tensión entre quienes marchaban y algunos ciudadanos que les abuchearon o silbaron, aunque estos incidentes no pasaron del intercambio de insultos.

Enfrentamientos y heridos

El opositor Carlos Mesa, denunció un posible fraude, aquí aparece en una imagen de archivo.

En Santa Cruz, los choques callejeros entre leales y opositores dejaron dos heridos; un adulto y un joven recibieron pedradas en la cabeza que les causaron heridas, constató la AFP y el canal de televisión Bolivisión. Los enfrentamientos ocurrieron en un populoso barrio "Plan Tres Mil", leal a Morales, cuando los opositores intentaban presionar el cumplimiento de la huelga decretada por un poderoso comité civil de esa región.

En varios puntos de Santa Cruz, de unos 2 millones de habitantes, los vecinos cortaron el tráfico vehicular con piquetes de llantas y piedras, como forma de hacer cumplir la huelga. Las protestas se cumplían parcialmente también en las ciudades de Sucre y Cochabamba (centro), mientras que los reportes de otras ciudades eran incompletos. La situación en La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, era de tranquilidad.

En medio de la tensión en Bolivia, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, respaldó a su par boliviano, a quien saludó como "presidente reelegido", pese a que todavía no es oficial su reelección, y denunció que las protestas contra su homólogo responden a una "conspiración de la derecha".

Por su parte, los obispos de Bolivia, que se encuentran en el Vaticano para participar en el Sínodo de la Amazonía, han pedido que se vigile "la transparencia del proceso electoral en respeto al pueblo y a los principios de la democracia", en un comunicado que publica este miércoles el portal Vatican News.

mg (efe, afp)

Las Constituciones de América Latina Argentina “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”, reza el artículo 16 de la Constitución argentina. Primer texto: 1853. Vigente: 1994. https://bit.ly/2eedveP

Las Constituciones de América Latina Bolivia “Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan”, dice el artículo 31 del capítulo IV de la Nueva Constitución Política Del Estado Plurinacional de Bolivia. Primer texto: 1826. Vigente: 2009. https://bit.ly/2kTAMYH

Las Constituciones de América Latina Chile "La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales; no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional", dice el artículo 11 del Capítulo III sobre derechos y deberes constitucionales. Primer texto: 1925. Vigente: 1980. https://bit.ly/1W6OVw8

Las Constituciones de América Latina Colombia “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación”, reza el art. 79 del cap. III. Primer texto: 1886. Vigente: 1991. https://bit.ly/2kPU2WQ

Las Constituciones de América Latina Costa Rica “El domicilio y todo otro recinto privado de los habitantes son inviolables. No obstante pueden ser allanados por orden escrita de juez competente, o para impedir la comisión o impunidad de delitos, o evitar daños graves a las personas o a la propiedad, con sujeción a lo que prescribe la ley”, dice el artículo 23 del título IV. Primer texto: 1949. Vigente: 2003. https://bit.ly/2kqYXgX

Las Constituciones de América Latina Cuba “Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución”, dice aparte del art. 4 del cap. I de los principios fundamentales de la Constitución de Cuba. Primer texto: 1869. Vigente: 2019. https://bit.ly/2lW25le

Las Constituciones de América Latina República Dominicana "Se admite el derecho de los trabajadores a la huelga y de los patronos al paro en las empresas privadas, siempre que se ejerzan con arreglo a la ley y para resolver conflictos estrictamente laborales. Se prohíbe toda paralización intencional de actividades en empresas privadas o del Estado", dice el art. 11d de la Constitución. Primer texto: 1844. Vigente: 2015. https://bit.ly/2JaYQ2d

Las Constituciones de América Latina Ecuador “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”, establece el artículo 4 de los principios fundamentales. Primer texto: 1830. Vigente: 2008. https://bit.ly/2kT3mcx

Las Constituciones de América Latina El Salvador “No se podrá expatriar a ningún salvadoreño, ni prohibírsele la entrada, ni negársele pasaporte para su regreso u otros documentos de identificación. Tampoco podrá prohibírsele la salida del territorio sino por resolución o sentencia de autoridad competente”, enuncia un aparte del art. 4° de los derechos individuales. Primer texto: 1824. Vigente: 1983. https://bit.ly/2dp0kHk

Las Constituciones de América Latina Guatemala “La actividad de los medios de comunicación social es de interés público y éstos en ningún caso podrán ser expropiados. Por faltas o delitos en la emisión del pensamiento no podrán ser clausurados, embargados, intervenidos, confiscados o decomisados, ni interrumpidos en su funcionamiento”, advierte el art. 35 sobre libertad de pensamiento. Primer texto: 1824. Vigente: 1993. https://bit.ly/2b7tMT9

Las Constituciones de América Latina Honduras “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan esta Constitución. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional”, promete el art. 3 del cap. 1. Primer texto: 1825. Vigente: 1982. https://bit.ly/2mpfrH7

Las Constituciones de América Latina México “La manifestación de las ideas no será objeto de inquisición judicial o administrativa, sino en caso de que ataque la moral, vida privada o derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos legales”, dice el art. 6° del cap. IX sobre derechos humanos y garantías. Primer texto: 1824. Vigente: 1917. https://bit.ly/1imezoW

Las Constituciones de América Latina Nicaragua “Nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la ley con arreglo a un procedimiento legal”, reza el artículo 33 del capítulo I sobre derechos indiviudales. Primer texto: 1842. Vigente: 1987. https://bit.ly/2mgpQ7E

Las Constituciones de América Latina Panamá "El Estado desarrollará programas de educación y promoción para grupos indígenas ya que poseen patrones culturales propios, a fin de lograr su participación activa en la función ciudadana. El Estado dará atención especial a las comunidades campesinas e indígenas", dicen apartes de los art.104 y 120 de la Constitución de Panaña. Primer texto: 1904. Vigente: 1972. https://bit.ly/31ApF64

Las Constituciones de América Latina Paraguay "No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa. Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines. Se garantiza el pluralismo informatiov ", dicen los art. 26 y 27 de la Constitución del Paraguay. Primer texto: 1870 Vigente: 1992. https://bit.ly/2rZXAJc

Las Constituciones de América Latina Perú “Los funcionarios y servidores públicos que administran o manejan fondos del Estado deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos”, estipula un aparte del art. 41 del cap. IV de la Función Pública. Primer texto: 1823. Vigente: 1993. https://bit.ly/2kH594C

Las Constituciones de América Latina Uruguay "A nadie se le aplicará la pena de muerte. En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito", reza el artículo 26 de Constitución del Uruguay. Primer texto: 1830. Vigente: 1997. https://bit.ly/2wrNW3p

Las Constituciones de América Latina Venezuela “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo”, dice un aparte del art. 3 del título I. Primer texto: 1811. Vigente: 1999. https://bit.ly/2fo2F6y Autor: José Ospina-Valencia



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |