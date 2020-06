Bolivia: el espectáculo de la pandemia y el poder

Una sala pequeña, un tubo de oxígeno, personal sanitario ataviado solo con barbijo y ropa de calle, familiares ayudando y un enfermo tumbado al que se practica reanimación cardiopulmonar hasta que fallece. La escena es transmitida en directo durante media hora por el programa televisivo "No mentirás". Cuando el paciente muere, los familiares estallan en llanto y una médico, también entre lágrimas, dice a la periodista: "Falleció, falleció". La transmisión colma el vaso de la indignación desatada en las redes sociales, luego de que, en los últimos días, se difundieran videos y fotografías de cuerpos de personas fallecidas en la vía pública o en las puertas de los hospitales.

Para Iván Arias, ministro de Obras Públicas, esas imágenes dramáticas se deben a que la gente espera "hasta el último momento" para acudir al centro de salud. "Loaconsejableesque,cuandoyatenganunpequeñosíntoma,porfavorrecurrayvayaalmédico",dijoAriasenconferenciadeprensaenLaPaz. "¿A qué hospitales se refiere?", inquiere a DW Jorge Rojas, investigador de la Universidad Mayor San Simón, de La Paz. "¿Adónde va esa gente? Si no hay plazas… Los hospitales están cerrados, ya no tienen más lugar donde atender.", asegura el investigador, y agrega que parte del personal sanitario renunció a su trabajo para no poner en riesgo su propia salud y la de sus familias.

Coronavirus y poder

Según la Universidad Johns Hopkins, el 18 de junio de 2020 hay más de 20 casos confirmados de COVID-19 en Bolivia y 679 muertos. Georg Dufner, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Bolivia, cree que la pandemia ha golpeado a Bolivia, aunque también a otros países de Latinoamérica, que no se han destacado por invertir en salud. "Durante el tiempo que hubo riqueza y fondos, no se mejoró de forma profunda y sustancial el sistema en Bolivia, que es muy débil", dice Dufner a Deutsche Welle. En un contexto de interinidad en el poder tras la salida de Evo Morales y con unas próximas elecciones que posiblemente se celebren el próximo 6 de septiembre, el Gobierno de Bolivia "hace lo que puede". "Se nota que es un Gobierno que lleva poco tiempo, conformado por diferentes grupos, la coordinación podría a veces ser mejor. Lamentablemente, también vemos maniobras en el Congreso, dominado por el partido de Evo Morales, que no libera ciertos fondos de ayuda internacional. Están bloqueadas grandes sumas de dinero que podrían dedicarse a la lucha contra la pandemia".

El investigador Jorge Rojas, por su parte, considera la gestión de la crisis por parte del Gobierno ha sido "caótica". "Se ha hecho al tanteo, sin tener en cuenta datos epidemiológicos y científicos". Según él, hay distintos comités científicos, pero cada uno actúa por su lado, y se contradicen unos a otros, por lo que no hay una línea clara y definida de actuación. En ese sentido, la transmisión en vivo por televisión de los intentos de reanimación y posterior muerte de un paciente de COVID-19 es "algo lamentable y parte del caos. Cuando no hay reglas claras, todo el mundo hace lo que le parece".

Sumado a todo ello, están los sucesivos cambios al frente del ministerio de Sanidad y el flagrante caso de corrupción conocido como caso "respiradores", con el exministro de Salud Marcelo Navajas encarcelado por pagar sobreprecios de este vital material en la pandemia de coronavirus. Georg Dufner, de la KAS, admite que la corrupción es un fenómeno de muchas décadas en la política, en la economía y en todos los sectores de Bolivia, pero el de la salud en un sector especialmente sensible en plena pandemia y eso causó descontento entre la gente.

"Lo peor está por venir"

"No hay camas en los hospitales, no hay equipamiento, no hay personal de enfermería, el sistema de salud en Bolivia ya anunciaba que la pandemia iba a ser catastrófica", dice, por su parte, a Deutsche Welle Antonio López, presidente de la Sociedad Boliviana de Neumología, una de las instituciones científicas que firmó un manifiesto al principio de la crisis pidiendo hacer pruebas a la población, organizar centros de aislamiento y monitoreo de casos leves de COVID-19, así como material de protección para el personal sanitario.

López asegura que "no se ha hecho nada" de todo eso y critica la inacción de autoridades y colegas, a quienes acusa de "no haber escuchado a las organizaciones científicas". Pero advierte que el problema viene de mucho atrás, coincidiendo así con la valoración del representante de la Konrad Adenauer Stiftung. "Hemos tenido 14 años de bonanza económica, donde no se ha hecho nada en los hospitales. Y eso es algo que continúa ahora". Y vaticina: "Lo peor está por venir. Vamos a ver más imágenes dramáticas y lo peor es que traten de ocultar información. Eso es algo que ya hemos vivido".

