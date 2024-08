Blue Origin completa su octavo vuelo al borde del espacio

Blue Origin llevó a su último grupo de seis buscadores de emociones al borde del espacio y de regreso el jueves, incluida la mujer más joven en completar la hazaña.

La misión NS-26 marcó el octavo vuelo espacial humano para la compañía, fundada por Jeff Bezos, mientras avanza en el emergente mercado del turismo suborbital.

Karsen Kitchen, una estudiante de último año de 21 años de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, se convirtió en la mujer más joven en cruzar la Línea Karman, el límite reconocido internacionalmente que marca el borde del espacio, a 100 kilómetros (62 millas) sobre la superficie de la Tierra.

El pequeño cohete New Shepard de Blue Origin despegó a las 8:00 am hora local (1300 GMT) desde la base Launch Site One de la compañía en el oeste de Texas.

Después del despegue, la elegante y espaciosa cápsula se separó de su propulsor, que presume de cero emisiones de carbono, antes de que el cohete realizara un aterrizaje vertical preciso. Mientras la nave espacial se elevaba más allá de la Línea Karman, los pasajeros tuvieron la oportunidad de maravillarse con la curvatura de la Tierra y desabrocharse los cinturones de seguridad para flotar durante unos minutos de ingravidez.

Katya Echazarreta, nacida en México, es una de las personas afortunadas que han podido acercarse a los límites del espacio Imagen: Katya Echazarreta/AP/picture alliance

"Estar allí en la oscuridad del espacio... no hay palabras para describir lo impresionante que es", dijo Rob Ferl, un investigador financiado por la NASA que realizó un experimento durante el vuelo.

Una experiencia breve y costosa, para algunos

Luego, la cápsula volvió a entrar en la atmósfera y desplegó sus paracaídas para un aterrizaje en el desierto cerca del lugar de lanzamiento. El tiempo total de vuelo suele ser de unos 10 a 11 minutos.

Blue Origin no revela públicamente el costo de sus boletos, pero se cree que los precios varían significativamente según la persona seleccionada, su patrimonio neto y el capital social que aporta a la empresa.

El primer asiento vendido en una subasta benéfica de 2021 se vendió por 28 millones de dólares, pero invitados notables como el actor de Star Trek William Shatner han volado en vuelos de Blue Origin de forma gratuita. Otros han informado haber pagado varios cientos de miles de dólares.

El principal competidor de Blue Origin en el mercado espacial suborbital, Virgin Galactic, se encuentra actualmente en una pausa de dos años en sus operaciones comerciales mientras moderniza su flota.

el(AFP)