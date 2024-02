Blinken rechaza cualquier reocupación de Gaza tras la guerra

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reiteró este viernes que su país no quiere ver una reocupación israelí de la Franja de Gaza ni una reducción de su territorio. Esto luego de que Israel propusiera nuevamente controlar la seguridad del enclave palestino.

Consultado durante una rueda de prensa en Buenos Aires, donde está de visita oficial, el jefe de la diplomacia estadounidense confesó que no ha visto los "detalles" del plan del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y dijo que prefiere guardarse su opinión. No obstante, Blinken recordó que la postura de Estados Unidos es desde hace meses en favor de que Gaza deje de ser "una plataforma para el terrorismo", insistiendo en que no "debe haber una reocupación" israelí del enclave ni debe reducirse su territorio. "Queremos asegurarnos de que cualquier plan sea consistente con estos principios", expresó Blinken.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reveló anoche por primera vez, y tras cuatro meses y medio de guerra en Gaza, su plan para 'el día después' del conflicto, en el que detalló una Franja desmilitarizada, cuya seguridad dependerá de Israel y en la que no exista la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

mn (efe, afp)