¿Por qué tal furor por el juego chino 'Black Myth: Wukong'?

El lanzamiento del videojuego chino 'Black Myth: Wukong' el 20 de agosto ha generado una auténtica fiebre que va más allá del ámbito digital. Con más de 10 millones de copias vendidas en solo tres días, este título no solo se ha posicionado junto a éxitos globales como 'Pokémon' y 'The Legend of Zelda', sino que también ha impulsado de manera sorprendente el turismo en la provincia china de Shanxi.

Inspirado en la clásica novela china del siglo XVI 'Viaje al Oeste' –en el que los jugadores se ponen en la piel de Sun Wukong, rey mono de ese clásico literario que puede transformarse en humanos, animales y objetos–, el juego ha cautivado a jugadores de todo el mundo con su impresionante estética visual y su inmersiva experiencia de juego. La publicación especializada IGN China no dudó en otorgarle una puntuación perfecta de 10 sobre 10, catapultándolo al olimpo de los videojuegos.

Un joven juega al juego de rol de acción chino "Black Myth: Wukong", desarrollado por la empresa china de videojuegos Game Science. Imagen: Hector RETAMAL/AFP

El éxito ha sido tal que algunas empresas chinas, como Muziyang y Gamera Game, decidieron otorgar días libres a sus empleados para que pudieran sumergirse en la aventura. Sin embargo, uno de los productores del juego, consciente del potencial adictivo del título, instó a los jugadores a "jugarlo con moderación".

Boom turístico en la provincia de Shanxi

Pero el fenómeno 'Black Myth: Wukong' va más allá de las pantallas. La provincia de Shanxi, donde se inspiraron 27 de los 36 escenarios del juego, ha experimentado un boom turístico sin precedentes. Las búsquedas de atracciones locales aumentaron un 156 % el día del lanzamiento, mientras que las visitas turísticas crecieron un 50 % en agosto respecto al mes anterior.

Destinos como las grutas de Yungang, la pagoda de Madera de Fogong y la torre de la Cigüeña han visto triplicadas sus ventas de entradas. Sun Jiajun, director de desarrollo turístico del condado de Ying, destacó que la mayoría de los turistas recientes conocieron la pagoda de Madera gracias al juego.

El gobierno chino no ha tardado en subirse a la ola del éxito, viendo en 'Black Myth: Wukong' un inesperado catalizador de su poder blando. La agencia estatal Xinhua celebró que el juego está permitiendo "a la gente de todo el mundo apreciar la cultura tradicional china".

Aunque las estadísticas sugieren que el 81 % de los jugadores son chinos, el impacto internacional no es despreciable. Con un 2,8 % de jugadores estadounidenses y un 1,3 % de rusos, entre otros, el juego está contribuyendo a la creciente presencia de la industria china del videojuego en el mercado global.

Directivas sobre temas sensibles desatan debate

El éxito de 'Black Myth: Wukong' no ha estado libre de polémica. Tras vender millones de copias, surgió un debate cuando se reveló que los influencers con acceso anticipado recibieron instrucciones de no mencionar temas como política, Covid-19 y "propaganda feminista" durante sus transmisiones.

Un cartel de «Black Myth: Wukong», se ve en la feria de juegos Chinajoy 2024 en Shanghai, China, 26 de julio de 2024. Imagen: CFOTO/picture alliance

Esta directiva, vista por algunos como censura y por otros como una resistencia al "wokeness" en los videojuegos, se sumó a las críticas previas hacia la compañía por presuntos comportamientos sexistas. A pesar de la defensa del juego por parte de medios estatales chinos, la controversia ha generado un amplio debate sobre la libertad de expresión en la industria del gaming.

A pesar de la controversia, 'Black Myth: Wukong' sigue en camino de convertirse en un fenómeno global, con proyecciones de ventas que podrían alcanzar los 20 millones de copias. Este fenómeno no solo destaca su impacto en el mercado de videojuegos, sino también su papel como embajador de la cultura china en el ámbito digital global.

FEW (EFE, AFP, The Guardian)