Billete a la Luna

También la familia de la cineasta.

Mientras Estados Unidos y la Unión Soviética luchaban por la hegemonía en el espacio, los ciudadanos a ambos lados de la Cortina de Acero se entusiasmaban ante la posibilidad de reservar un billete para el club de "los primeros vuelos a la Luna". La familia de la directora Veronika Janatková posee un billete de esos para la Luna. Su abuelo lo compró en Praga en 1969. Ahora rastrea a algunos de los potenciales viajeros de entonces y cuenta su historia con humor, al igual que la historia de las ideas que la gente asociaba por entonces con el espacio exterior.

Además de hallazgos exclusivos, entre otros, en archivos cinematográficos de Europa del Este, en el documental hablan Margaret Weitekamp, comisaria del Museo Aeroespacial de Washington, y el fundador de la Sociedad de Marte, Robert Zubrin. Además, el autor de ciencia ficción Ivan Adamovic y el historiador del espacio Alexander Geppert reflexionan sobre la relación entre las utopías cósmicas y la necesidad de soñar del ser humano. Y el periodista austríaco Gerhard Pistor relata cómo promovió en 1967 el programa de turismo espacial, al solicitar un vuelo a la Luna en una agencia de viajes.



