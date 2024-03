Bienvenidos a la “era del caos”

António Guterres advierte de la confluencia de guerras, refugiados, del pisoteo del derecho internacional y la crisis climática. El orden global nacido tras la Segunda Guerra Mundial está en crisis. La transición hacia uno nuevo amenaza con hacer descarrilar el planeta.

Horarios de emisión:

DW Español:

DO, 03.03.2024 - 00:15 UTC

DO, 03.03.2024 - 05:03 UTC

DO, 03.03.2024 - 10:03 UTC

DO, 03.03.2024 - 12:15 UTC

DO, 03.03.2024 - 18:15 UTC

DO, 03.03.2024 - 23:15 UTC

LU, 04.03.2024 - 01:15 UTC

MA, 05.03.2024 - 21:03 UTC

MI, 06.03.2024 - 19:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6