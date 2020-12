Bielorrusia: varios periodistas acusados de "evasión fiscal"

La semana en imágenes (del 28 de diciembre de 2020 al 03 de enero de 2021)

Terremoto en Croacia

"Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos", resumió a Radio Croacia el alcalde de la ciudad, la más afectada por el seísmo, Darinko Dumbovic. Confirmó que había varias víctimas, entre ellas una niña, y numerosos heridos. (29.12.2020)