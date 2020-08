Bielorrusia retira la acreditación a periodistas de medios extranjeros

Las autoridades de Bielorrusia retiraron el sábado (29.08.2020) la acreditación a varios periodistas de medios extranjeros, la víspera de una nueva manifestación prevista por la oposición, que denuncia los resultados de la elección presidencial del 9 de agosto. De este modo, el presidente Alexandr Lukashenko comienza a cumplir las promesas dadas en julio pasado de salirle al paso a los medios de prensa foráneos, a los que acusó de ser "tendenciosos" y llamar a las protestas.

Según el portavoz de la diplomacia bielorrusa, Anatoli Glaz, esta decisión fue tomada conforme a la recomendación de la comisión interministerial de lucha contra el extremismo y el terrorismo. No precisó cuántos periodistas están afectados por la medida, pero la Asociación de Periodistas de Bielorrusia dijo que se retiró el permiso de informar a cuatro periodistas de Radio Libertad.

"El ministerio de Relaciones Extranjeras bielorruso me llamó y me informó de la anulación de mi acreditación y de la de una mis colegas, como corresponsales de la BBC. Exigieron que entregara mi carné", indicó, por ejemplo, la periodista Tatiana Melnichuk. Además, se retiraron las credenciales de dos corresponsales de la agencia francesa AFP, tres de la alemana ARD, dos de Associated Press, dos de Reuters, uno de RFI y otro del canal estadounidense en idioma ruso Nastoyascheye Vremia. Algunos de ellos, ciudadanos rusos, fueron expulsados del país.

El pasado jueves la policía bielorrusa detuvo medio centenar de periodistas, muchos de los cuales fueron liberados posteriormente, incluida la corresponsal de DW, pero algunos quedaron a la espera de juicio y se informó de la deportación del periodista sueco Paul Hansen, quien no podrá ingresar a Bielorrusia durante cinco años. Ante esta situación, la APB exigió al Comité de Investigaciones del país incoar una causa penal por obstaculizar las labores de los periodistas, delito contemplado en la legislación bielorrusa.

El presidente bielorruso, Alexandre Lukashenko, en el poder desde 1994, enfrenta desde los comicios del 9 de agosto un movimiento de protesta sin precedentes por su supuesta victoria con el 80% de los votos y que la oposición denuncia como fraudulenta. La oposición, liderada por Svetlana Tijanóvskaya, refugiada en Lituania, organizó dos multitudinarias manifestaciones el 16 y el 23 de agosto y ha convocado otra marcha para este domingo.

lgc (afp/efe/ap)