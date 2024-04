Biden reitera necesidad de aumentar entrega de ayuda en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló este domingo (28.04.2024) con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre las "negociaciones en curso" para lograr un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes que siguen en manos del grupo islamista Hamás, informó la Casa Blanca por medio de un comunicado.

En una llamada telefónica, los mandatarios conversaron también sobre el "aumento" de la entrega de ayuda humanitaria al enclave palestino y la apertura de un "nuevo paso" al norte de la Franja esta misma semana. La conversación ocurre en un momento en que la comunidad internacional aumenta la presión para que no se concrete la anunciada ofensiva contra Rafah, donde se refugian cientos de miles de gazatíes.

Al respecto, Biden "reiteró su clara posición” sobre una acción militar de mayor envergadura contra Rafah, aunque el documento de la Casa Blanca no ofrece más detalles sobre ese punto en particular. Washington, en todo caso, ha dicho previamente que no apoya una operación en esa zona sin un plan humanitario apropiado y creíble.

"Compromiso inquebrantable”

Biden también reiteró su "compromiso inquebrantable con la seguridad de Israel” y destacó la necesidad de aumentar la ayuda en coordinación con "organizaciones humanitarias”, dice el comunicado. La última conversación entre ambos dirigentes había tenido lugar el 13 de abril, luego de que Irán lanzara un ataque con drones y misiles contra territorio israelí.

La conversación entre los líderes se da un día antes de que el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, viaje a Arabia Saudita para tratar de descongelar las negociaciones por un cese al fuego en Gaza. Más de 34.000 personas han muerto en Gaza desde el recrudecimiento del conflicto, el pasado 7 de octubre, según datos de las autoridades gazatíes.

DZC (EFE, Reuters)