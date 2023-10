Biden recibe al primer ministro australiano

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la tarde de este martes (24.10.2023) al primer ministro de Australia, Anthony Albanese, para una vista de Estado que se alargará hasta el jueves y que incluirá un banquete oficial el miércoles en la Casa Blanca.

La visita de Albanese a Washington se produce después de que el mandatario estadounidense se viera obligado a cancelar un viaje a Sídney tras la cumbre del G7, que se celebró en Japón a mediados de mayo, por las dificultades para alcanzar un acuerdo con los republicanos para elevar el techo de deuda.

El australiano llegó a Washington el domingo, y el lunes visitó el cementerio de Arlington. Este martes marcaba el inicio oficial de la agenda bilateral, con un acto en la Embajada australiana en la capital y una visita a la Casa Blanca.

Reunión bilateral y banquete de gala

El día grande, sin embargo, será el miércoles, cuando se sucederán una ceremonia oficial de bienvenida, una reunión bilateral con Biden, una rueda de prensa y el banquete de gala.

Estaba previsto que durante la velada actuara el grupo de música "new wave" The B-52s, pero la primera dama estadounidense, Jill Biden, anunció hoy que su actuación se sustituirá por un concierto instrumental por "el dolor y la tristeza que están sintiendo muchos", aunque no se refirió a un conflicto concreto.

"El presidente espera con ansias la visita de Estado; hay mucho en juego con este importante aliado y socio en la región", dijo a los periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby.

Kirby añadió que "esperamos que la situación en Oriente Medio surja en la conversación".

La visita a EE.UU. del líder australiano se produce cuando Washington trata de reforzar sus relaciones con varios países del Indopacífico, en un esfuerzo por contrarrestar la influencia de China.

Defensa y cooperación tecnológica

En concreto, Biden y Albanese hablarán sobre "cómo impulsar la cooperación en defensa, inclusive de manera trilateral junto a Japón", dijo en una rueda de prensa la directora de la Casa Blanca para Asia oriental y Oceanía, Mira Rapp-Hooper. Además, ambos países anunciarán nuevos proyectos en ámbitos como la cooperación tecnológica, en el sector espacial, o en la lucha contra el cambio climático, dijo la responsable.

La visita también incluirá anuncios sobre energía limpia y "minerales críticos" para asegurar las cadenas de suministro, dijo Kirby.

Los dos líderes también discutirán el histórico pacto de seguridad AUKUS, que también involucra a Gran Bretaña y que proporcionaría a Australia submarinos de propulsión nuclear y armas convencionales.

jc (efe, afp)