++ Biden: Putin "no puede permanecer en el poder" ++

Todas las noticias en Hora Central de Europa (CET).

20.34 | Biden no preconizó un "cambio de régimen" en Rusia, según la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no preconizó "un cambio de régimen" en Rusia al afirmar este sábado que el presidente ruso, Vladimir Putin, "no puede permanecer en el poder", aseguró un funcionario de la Casa Blanca. "Lo que el presidente [Biden] quiso decir es que no se puede permitir que Putin ejerza poder sobre sus vecinos o en la región. No estaba hablando del poder de Putin en Rusia ni de un cambio de régimen", sostuvo el funcionario. (AFP)

20.19 | Canadá y la UE adoptan iniciativa en favor de refugiados ucranianos

Canadá y la Unión Europea (UE) anunciaron el sábado el lanzamiento de una recaudación de fondos internacional para los refugiados ucranianos, que culminará el 9 de abril con una "conferencia de donantes" organizada conjuntamente por Bruselas y Ottawa. "La campaña 'Stand Up For Ukraine' busca movilizar a gobiernos, instituciones, artistas, empresas e individuos para que asignen fondos destinados a apoyar los esfuerzos humanitarios en Ucrania y los países vecinos", explicó la oficina del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en un comunicado de prensa firmado junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ambos dirigentes dijeron que respondían al llamado del presidente ucraniano Volodimir Zelenski para que el 9 de abril tenga lugar "una gran manifestación (...) en las redes sociales para apoyar a quienes se vieron obligados a huir de Ucrania". (AFP)

20.12 | Kremlin dice insultos de Biden a Putin reducen posibilidad de mejorar lazos

El Kremlin sostuvo hoy que los "insultos" del presidente de EE.UU., Joe Biden, a su homólogo ruso, Vladimir Putin, reducen la posibilidad de mejorar las relaciones entre Washington y Moscú. "Un líder debe mantener la calma", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la agencia oficial TASS, después de que Biden llamara "carnicero" a Putin tras reunirse con refugiados ucranianos en Polonia. "Y, por supuesto, esos insultos personales reducen la oportunidad de mejorar nuestras relaciones bilaterales. Hay que ser consciente de esto", señaló Peskov, quien además se mostró sorprendido por las acusaciones de Biden contra Putin. "Después de todo, él es el hombre que una vez exigió, hablando en la televisión de su país, que se bombardeara Yugoslavia. Exactamente, bombardeos de Yugoslavia. Exigió matar a gente", aseveró Peskov. "Por lo tanto, por supuesto, es al menos extraño escuchar tal cosa de él", enfatizó. (EFE)

19.44 | Reclaman ante el consulado ruso en España el fin de la guerra en Ucrania

Activistas de Amnistía Internacional (AI) se reunieron este sábado frente al consulado de la Federación Rusa en Valencia,en el este de España, al cumplirse el mes de la invasión a Ucrania, para exigir a este país que "ponga fin inmediato a la agresión", retire sus tropas y garantice la protección de la población civil. Alrededor de un centenar de personas, algunas de las cuales portaban girasoles, participaron en la protesta, que comenzó alrededor de las 18:30 horas bajo el lema ‘¡Stop a la agresión! Protejan a la población civil de Ucrania’. Durante la concentración se mostraron carteles con frases como "stop guerra" o "no visas a los rusos en Europa" y se gritaron consignas como "Putin asesino", "No es una guerra, es una invasión", "Ucrania, protección a la población" o "Europa, necesitamos ayuda". (EFE)

18.55 | Biden: Putin "no puede permanecer en el poder"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, avisó este sábado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de que habrá consecuencias si sus tropas se adentran un solo centímetro dentro del territorio de la OTAN. "Ni piense en moverse un solo centímetro dentro del territorio de la OTAN", advirtió Biden en un discurso en el Palacio Real de Varsovia. El gobernante estadounidense también envío un mensaje a Ucrania: "Estamos con ustedes", afirmó. Asimismo, aseguró que la guerra en Ucrania ya se ha convertido en un "fracaso estratégico para Rusia" en su primer mes, y que "el rublo se ha reducido a escombros". También envió un mensaje al pueblo ruso, asegurando que los ciudadanos de ese país "no son el enemigo" de Estados Unidos, y que Putin ha devuelto a Rusia "al siglo XIX". Por ello, sostuvo que el autócrata ruso "no puede permanecer en el poder", en la primera vez que Washington pide un cambio de Gobierno en Rusia por la guerra en Ucrania. "Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder", dijo Biden al terminar un discurso sobre Ucrania en Varsovia. (EFE)

18:40 Rusos protestan en Praga contra la invasión de Ucrania

Varios miles de personas se han manifestado en Praga contra la invasión rusa de Ucrania, tras una convocatoria realizada por ciudadanos rusos residentes en la República Checa, que pedían tomar posición públicamente contra las políticas de Moscú. Unas 5.000 personas, según estimaciones de la prensa checa, marcharon por el centro de Praga, ondeando banderas blancas y blanquiazules como símbolos de oposición tanto a la invasión de Ucrania como al presidente ruso, Vladimir Putin. (EFE)

18:37 Autoridades de Leópolis confirman tres nuevas explosiones en segundo ataque

Las autoridades de Leópolis informaron que tres nuevas explosiones se escucharon en las proximidades de la ciudad, horas después de un ataque con misiles que causó cinco heridos. El jefe de la administración militar de la provincia de Leópolis, Maksym Kozytsky, confirmó este segundo ataque aunque no ofreció más detalles sobre la localización exacta, e instó a la población a permanecer en los refugios. Este segundo ataque se produjo a las 18.55 hora local, después de un primer ataque con al menos dos misiles a las 16.30, hora local. "Como resultado del bombardeo, una de las instalaciones industriales de almacenamiento de combustible se quemó. Los edificios residenciales próximos no quedaron dañados", informó el alcalde, Andryi Sadoviy, sobre las consecuencias del primer ataque, que dejó también cinco heridos. (EFE)

18:30 Biden pide a Occidente armarse de valor para una larga guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a Occidente tener fortaleza y paciencia para una larga guerra en Ucrania y reconoció que la victoria no llegará ni en días ni en meses. "En esta batalla, debemos tener los ojos abiertos: esta batalla no se ganará en días y meses. Necesitamos armarnos de valor para la larga lucha que tenemos por delante", dijo Biden en un discurso en el Palacio Real de Varsovia, donde están congregadas entre 750 y 1.000 personas. (EFE)

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, en su discurso en Varsovia.

18:15 Mariúpol denuncia deportación de médicos y pacientes refugiados en hospital

Las autoridades de la Mariúpol, en el sur de Ucrania, denunciaron la deportación masiva de médicos y pacientes que se habían refugiado en el sótano de un hospital de esa ciudad, bajo el asedio de la tropas rusas. Desde el gobierno del presidente Volodimir Zelenski se había advertido previamente que para la población de Mariúpol no hay corredores humanitarios seguros para evacuar a sus ciudadanos. Kiev y Moscú se han estado responsabilizando mutuamente de que los corredores humanitarios acordados por ambas partes no lleguen a funcionar. (EFE)

17:43 La televisión pública italiana RAI volverá a informar desde Rusia

La televisión pública italiana RAI anunció que volverá a informar desde Rusia sobre la guerra en Ucrania a partir del 30 de marzo, a pesar de que "siguen en vigor las penas de prisión para quienes difundan noticias consideradas unilateralmente 'infundadas' por las autoridades rusas". La cadena televisiva destacó en una nota que "los corresponsales y enviados a Rusia volverán a informar sobre cuestiones políticas, económicas y sociales". "Tras un cuidadoso examen de la legislación y la comparación con las experiencias de otras cadenas internacionales, a pesar de que esta ley sigue en vigor, la RAI ha considerado importante reanudar el flujo de información desde la Federación Rusa", se lee en la nota. (EFE)

17:40 | Alemania perseguirá a quienes usen la letra "Z" en apoyo a Rusia

Dos importantes regiones alemanas, Baviera y Baja Sajonia, perseguirán a cualquiera que use la letra "Z" en público, un símbolo de apoyo a la guerra que libra Rusia contra Ucrania. Las personas que "expresen públicamente su aprobación a la guerra de agresión del presidente ruso Putin contra Ucrania utilizando este símbolo 'Z' enfrentarán consecuencias penales", dijo el ministro del Interior de Baja Sajonia, Boris Pistorius, en un comunicado. (AFP)

17:28 | Ataque ruso con misiles sobre Leópolis deja cinco heridos

El ataque ruso con misiles sobre Leópolis, en el oeste de Ucrania, a unos 90 kilómetros de la frontera con Polonia, dejó al menos cinco heridos, confirmaron las autoridades regionales. La autoridad militar indicó que el ataque se produjo a las 16.30 hora local. El jefe de la administración militar de la provincia de Leópolis, Maksym Kozytsky, informó de la cifra preliminar de heridos y confirmó el ataque con al menos dos misiles, aunque se escucharon en la ciudad tres explosiones. El jefe militar advirtió del riesgo de otro ataque con misiles por lo que pidió a los residentes de la ciudad y de toda la región de Leópolis que permanezcan en los refugios hasta que se levante la alerta. (EFE)

La ciudad de Leópolis tras los recientes ataques de este sábado 26 de marzo.

16.47 | Rusia corta salidas de la ciudad ucraniana de Chernigov, según su alcalde

Las tropas rusas cerraron el cerco sobre Chernigov y ya resulta prácticamente imposible evacuar a los civiles y a los heridos, alertó este sábado el alcalde de esta ciudad ucraniana situada a 120 km al noroeste de Kiev. El alcalde, Vladislav Atroshenko, precisó que las fuerzas rusas destruyeron un puente sobre la ruta de Kiev y que un puente peatonal, bajo bombardeos contantes, amenaza con derrumbarse, impidiendo la organización de corredores humanitarios. "La ciudad ha sido reducida a cenizas", dijo Atroshenko en una rueda de prensa en línea. Atroshenko indicó que 200 civiles murieron desde el inicio de la ofensiva rusa y que en la ciudad permanecían 120.000 habitantes, de los 280.000 censados antes de la invasión, el 24 de febrero. "Estamos repartiendo agua por todos los medios posibles", indicó, agregando que la ciudad enfrentaba también cortes de electricidad. (AFP)

16.27 | Biden tiene dudas sobre cambio de estrategia rusa en Ucrania

El presidente estadounidense, Joe Biden, emitió este sábado dudas sobre el anuncio del ejército ruso de que la ofensiva rusa en Ucrania se centraría en adelante en la región oriental de este país. Interrogado en Varsovia por un periodista sobre las implicaciones de ese cambio, Biden respondió: "No estoy seguro de que hayan cambiado". (AFP)

Biden junto a refugiados ucranianos en Polonia.

16.16 | Las autoridades de Leópolis reportan tres explosiones cerca de la ciudad

Las autoridades de Leópolis reportaron este sábado tres explosiones cerca de esa ciudad de Ucrania, en el oeste del país y a unos 90 kilómetros de la frontera con Polonia. Fuentes de la alcaldía informaron, a través de Facebook, que se habían producido "tres fuertes explosiones" cerca de la ciudad, uno de los puntos de partida de los refugiados que desde el inicio de la invasión rusa se dirigen a Polonia. Las detonaciones se han producido al noreste del ciudad, según el portal ucraniano Ukrinform. (EFE)

Selección de noticias: DZC