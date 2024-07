Biden lucha por mantener viva su candidatura a la reelección

El presidente estadounidense, Joe Biden, siguió luchando este miércoles (03.07.2024) por salvar su candidatura a un segundo mandato, extremadamente debilitada desdeel desastroso debate contra su rival republicano Donald Trump de la semana pasada, lo que aumentó la presión a su campaña.

"Nadie me está sacando, no me iré. Estoy en esta carrera hasta el final y vamos a ganar", dijo el veterano demócrata, según el medio especializado Politico.

"Él sabe que si tiene dos actos más como ese, las cosas serán muy diferentes", informó una persona de su entorno, citada el miércoles por el New York Times.

La cadena CNN publicó asimismo el testimonio de alguien cercano al demócrata de 81 años que afirma que Biden está "lúcido" y sabe que los próximos días serán decisivos para seguir en la carrera hacia las elecciones presidenciales de noviembre.

Tres gobernadores demócratas prometen apoyo total

Biden convocó para este miércoles a los gobernadores demócratas en un intento de cerrar filas en torno a él.

Los gobernadores de Nueva York, Minnesota y Maryland, aseguraron que prometieron su apoyo total al presidente.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, considerada una estrella emergente del partido, escribió en X tras el encuentro: "Joe Biden es nuestro candidato. Está para ganar y yo le apoyo".

El mandatario admitió que tuvo un mal desempeño en el debate y fue directo en una entrevista de radio grabada el miércoles con Civic Media de Wisconsin. "Me equivoqué. Cometí un error. Son 90 minutos en el escenario. Mira lo que he hecho en tres años y medio", dijo.

Su portavoz, Karine Jean-Pierre, insiste en que es "absolutamente falso" que contemple abandonar la carrera por la reelección.

"No está en absoluto" considerando retirar su candidatura, declaró a periodistas. "Sigue haciendo campaña", agregó.

Burlas e insultos de Trump

En tanto, Trump se burló del desempeño de Biden tras el debate al asegurar que es "un montón de mierda", en un video publicado este miércoles en su cuenta de la red Truth Social.

Biden "acaba de abandonar la carrera, lo he sacado yo", se escucha decir a Trump, para después arremeter en contra de la vicepresidenta, Kamala Harris: "Eso significa que ahora tenemos a Kamala, creo que ella será mejor (oponente). Es jodidamente mala y patética", continuó.

Montado en un carrito de golf, el expresidente prosiguió con comentarios despectivos hacia su contrincante demócrata.

La campaña de Biden emitió una respuesta a las declaraciones de Trump en la que condenaron los comentarios del expresidente hacia Harris, calificándolos de racistas y misóginos.

"El pueblo estadounidense ya ha visto un mal tras otro por parte de Donald Trump. Ha visto una y otra vez su falta de respeto hacia las mujeres, su desdén hacia los estadounidenses negros y su total desprecio por nuestra democracia", dijo el comunicado.

jc (afp, efe)