Biden llama a Rusia y China a negociar el control de armas nucleares

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó este lunes (01.08.2022) su disposición a comenzar a negociar "de inmediato" con Rusia un nuevo tratado que sustituya al Nuevo Start, el pacto entre ambos países que limita el número de armas nucleares y que expirará en 2026. También incluyó a China en su mensaje, aunque aseguró que la responsabilidad recae especialmente en Moscú, tras haber invadido a Ucrania.

La propuesta de Biden se presentó en un comunicado con motivo de la celebración de la conferencia de Naciones Unidas (ONU) sobre No Proliferación Nuclear en Nueva York, donde EE.UU. estará representado por el secretario de Estado, Antony Blinken. El texto afirma que Washington desea "negociar rápidamente" un texto, aunque "Rusia debe demostrar que está dispuesta a reanudar los trabajos sobre el control de armas nucleares”.

El mandatario estadounidense advirtió que toda negociación "requiere de un socio dispuesto a operar de buena fe" y recordó que "la agresión brutal e injustificada de Rusia en Ucrania ha hecho añicos la paz en Europa y constituye un ataque contra los principios fundamentales del orden internacional". Nuevo Start limita a un máximo de 1.550 las cabezas nucleares y en 700 los sistemas balísticos para cada uno de los dos países.

China también es responsable

Biden también mencionó a China en su comunicado y apuntó que tiene una responsabilidad en esta materia como uno de los cinco estados con armamento de este tipo que están adheridos al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. En ese sentido, señaló que Pekín debería embarcarse en conversaciones para reducir el riesgo de errores de cálculo y abordar "las dinámicas militares desestabilizadoras".

"No hay ningún beneficio para ninguna de nuestras naciones o el mundo por resistirse a una cooperación sustancial sobre el control de armas y la no proliferación nuclear", señaló el mandatario. Y agregó que "el mundo puede confiar en que mi administración seguirá apoyando el TNP y tratando de fortalecer la arquitectura de no proliferación que protege a los pueblos de todo el planeta”.

DZC (EFE, AFP)