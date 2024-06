Biden intenta reponerse tras críticas posdebate electoral

"No debato tan bien como antes",pero "sé cómo hacer este trabajo", dijo el mandatario estadounidense y prometió ganar las elecciones.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reapareció el viernes (28.06.2024) en su primer mitin electoral tras el debate contra el exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021), en el que su actuación se vio muy cuestionada, y aseguró que planea ganar las elecciones de noviembre próximo.

"Ya no camino con tanta facilidad como antes, no hablo con tanta fluidez como antes, no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé: sé cómo decir la verdad", dijo el mandatario de 81 años ante simpatizantes demócratas reunidos en Raleigh, Carolina del Norte.

"Sé distinguir el bien del mal. Sé cómo hacer este trabajo. Sé cómo hacer las cosas. Sé, como saben millones de estadounidenses, que cuando te derriban, te vuelves a levantar", añadió después del desastroso debate contra Trump la noche del jueves.

"Hay demasiado en juego"

Biden dejó claro que no volvería a presentarse si no creyera que puede hacer "este trabajo porque, francamente, es demasiado lo que hay en juego".

"Estoy en Carolina del Norte por una razón, porque tengo la intención de ganar este estado en noviembre. Si ganamos aquí ganamos las elecciones", señaló, en momentos en que empiezan a crecer las voces dentro de su propio partido sobre la necesidad de contemplar un candidato alternativo.



Según medios estadounidenses, el esperado debate televisivo causó pánico en el Partido Demócrata por la titubeante actuación de Biden. Por su parte, Trump alimentó las dudas sobre la idoneidad del demócrata para el cargo.

Durante los aproximadamente 90 minutos que duró el encuentro televisado, Biden titubeó, habló con voz baja y ronca, y a veces era difícil seguir su discurso. De hecho, un tema constante en la campaña electoral es la edad de los contrincantes.

Una encuesta rápida de la cadena estadounidense CNN entre los espectadores que vieron el espectáculo televisivo dio claramente a Trump como vencedor del duelo. Así, el 67 por ciento de los televidentes piensa que Trump se desenvolvió mejor, frente al 33 por ciento que opinó lo contrario.

Según la encuesta de CNN, la mayoría de los consultados señaló que no tiene confianza real en la capacidad del demócrata Biden para liderar el país y, al mismo tiempo, también una mayoría dijo que el debate tuvo poco o ningún efecto para ellos a la hora de votar el próximo 5 de noviembre.

