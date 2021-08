Biden dice que China sigue ocultando información "crucial" sobre el origen del COVID-19

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a China de reservarse "información crucial" sobre los orígenes de la pandemia de COVID-19, tras conocerse un informe de los servicios de inteligencia que no resuelve la cuestión del surgimiento del virus.

"Existe información crucial sobre los orígenes de esta pandemia en China, pero desde el principio los funcionarios del Gobierno chino han trabajado para evitar que los investigadores internacionales y miembros de la comunidad de salud pública mundial accedan a ella", dijo Biden en un comunicado.

"Hasta el día de hoy, China sigue rechazando los llamamientos a la transparencia y reservándose información, incluso cuando el número de víctimas de esta pandemia sigue aumentando", agregó.

China acusa a EE. UU. de "manipulación política"

En reacción, la embajada de China en Washington acusó a los servicios de inteligencia estadounidense de "manipulación política".

"El informe de la comunidad de inteligencia estadounidense muestra que Estados Unidos está empeñado en ir por el camino equivocado de la manipulación política", dijo la legación diplomática en un comunicado.

El texto "se basa en una presunción de culpabilidad de China y es solo para hacer de China un chivo expiatorio", prosiguió.

El informe clasificado fue entregado el martes a Biden, quien había dado a los servicios de inteligencia estadounidenses 90 días para "redoblar esfuerzos" con el objetivo de explicar el origen de la pandemia.

Servicios de inteligencia siguen divididos sobre el origen del coronavirus

Las agencias de inteligencia estadounidenses siguen divididas sobre los orígenes del coronavirus, pero creen que los dirigentes chinos no conocían el virus antes del inicio de la pandemia mundial, según los resultados publicados este viernes (28.08.2021).

Según un resumen no clasificado, cuatro miembros de la comunidad de inteligencia estadounidense afirman con poca confianza que el virus se transmitió inicialmente de un animal a un humano. Una quinta agencia de inteligencia cree con una confianza moderada que la primera infección humana estuvo relacionada con un laboratorio. Los analistas no creen que el virus haya sido desarrollado como arma biológica y la mayoría de las agencias creen que el virus no fue diseñado genéticamente.

Para justificar su valoración, se basan en particular en "los numerosos vectores de exposición de los animales" existentes, así como en la ignorancia de China de la existencia del virus antes de su aparición.

La Oficina del director de Inteligencia Nacional dijo en un comunicado el viernes que China "continúa obstaculizando la investigación global, resistiéndose a compartir información y culpando a otros países, incluyendo a Estados Unidos". Llegar a una conclusión sobre la causa del virus requiere probablemente la cooperación de China, dijo la oficina.

Ver el video 03:15 Compartir EE. UU. acusa a China de no proveer datos sobre la covid-19 Enviar Facebook Whatsapp Web EMail Meneame Facebook Messenger Web linkedin Enlace permanente https://p.dw.com/p/3zag2 EE. UU. acusa a China de no proveer datos sobre la covid-19

Expertos realizan "primera fase" de estudio sobre el origen del virus

Un equipo de expertos internacionales enviado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) viajó a Wuhan en enero de 2021 para realizar la "primera fase" de un estudio sobre el origen del virus. Pero su informe, redactado en colaboración con especialistas chinos, fue muy criticado.

El estudio consideró que el paso del virus de los murciélagos a los humanos a través de un animal intermedio era la hipótesis más probable. Consideró, en cambio, "extremadamente improbable" que el virus procediera de un laboratorio.

A mediados de agosto, China rechazó la petición de la OMS de realizar una nueva investigación en su territorio.

Determinar cómo el virus que ha matado a más de 4,47 millones de personas en todo el mundo pasó a los humanos se considera crucial para tratar de prevenir la próxima pandemia.

Debate científico sobre los orígenes del COVID-19

La hipótesis de una fuga de laboratorio fue ampliamente descartada por la comunidad científica al inicio de la pandemia.

Pero como el famoso animal intermedio sigue sin aparecer, esta teoría resurgió con fuerza en el debate público en Estados Unidos.

A mediados de mayo, una quincena de expertos publicó un artículo en la prestigiosa revista Science en el que pedían que se considerara seriamente esta teoría.

Sin embargo, la comunidad científica parece estar nuevamente reacia. La semana pasada, en la misma revista, seis científicos publicaron un artículo con un título revelador: "El origen animal del SARS-CoV-2".

Y en otra publicación científica, Cell, 21 destacados investigadores concluyeron: "Actualmente no hay pruebas de que el SARS-CoV-2 se haya originado en un laboratorio".

FEW (AFP, Reuters, AP)