Bernie Sanders llamó a hacer una "revolución política" en EE. UU.

El senador estadounidense independiente Bernie Sanders inició este sábado (02.03.2019) su campaña para las primarias del partido Demócrata seguidores en el Brooklyn College de Nueva York. Ante miles de sguidores instó a una "revolución política que va a transformar Estados Unidos". Las presidenciales serán en noviembre de 2020.

"Los ricos y las multinacionales van a empezar a pagar los impuestos", dijo Bernie el candidato de 77 años. antes de criticar los gastos militares de Estados Unidos "mayores que las diez naciones con más gasto" militar y prometer que utilizará este presupuesto en construir viviendas, educación pública e infraestructuras.

Fiel a su discurso, Sanders, que en 2016 cayó en la primarias demócratas ante Hillary Clinton, prometió cobertura médica universal, impuestos para las grandes corporaciones, ayuda a los emigrantes, educación pública y la reducción de los gastos militares; unas propuestas que no son del gusto del sector más conservador demócrata y que el partido republicano de Trump tilda de "radicales".

"Si no permitimos a Trump y a sus amigos dividirnos, si nos mantenemos juntos blancos, negros, latinos (...), la gente de la ciudad y del campo (...) el futuro será extraordinario y no habrá nada que no seamos capaces de realizar", dijo.

Asimismo, recordó y subrayó sus orígenes -hijo de un inmigrante polaco judío-, al tiempo que le declaró la guerra a las grandes corporaciones económicas del país como Amazon o Netflix y cargó contra el sistema que, según él, sostienen las empresas de Wall Street.

Sanders eligió para su primer acto de campaña la ciudad en la que nació, en 1941, y la universidad en la que inició sus estudios superiores.

El senador independiente arranca bien posicionado la carrera de cara a las primarias que definirán el candidato presidencial demócrata. Para llegar allí deberá vencer a varias personalidades demócratas que ya han anunciado sus aspiracione como los senadores Kamala Harris, Cory Booker, Amy Klobuchar, Elizabeth Warren y Kirsten Gillibrand.

DG (afp, efe)

