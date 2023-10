Ecclestone, condenado por fraude, se libra de la cárcel

El antiguo dirigente de la Fórmula 1, de 92 años, queda eximido de ingresar en prisión mientras no cometa ningún nuevo delito en los próximos dos años. Había dejado sin declarar 400 millones de libras en Singapur.

"Me declaro culpable", dijo el multimillonario británico ante la Southwark Crown Court de Londres, donde acudió vestido con un traje oscuro y una corbata gris. El máximo mandatario de la Fórmula 1 hasta 2017, Bernie Ecclestone, fue condenado este jueves (12.01.2023) a 17 meses de prisión en suspenso por fraude fiscal, una pena que le evitará su entrada en la cárcel salvo una nueva condena en los próximos dos años.

El exdirigente, de 92 años, admitió no haber declarado 400 millones de libras (490 millones de dólares) en activos en Singapur, entre 2013 y 2016. La sentencia también le obliga al pago de una multa de 652 millones de libras (800 millones de dólares) para poner fin a su litigio con el fisco. Ecclestone, de 92 años, se declaró en un primer momento no culpable de estos delitos en agosto de 2022, pero finalmente reconoció los hechos este jueves en una audiencia celebrada en un tribunal de Londres. De esta manera, Ecclestone evitó el juicio que debía comenzar el 16 de noviembre, pero no la condena.

Ecclestone, que gobernó la Fórmula 1 durante casi 40 años, hasta ser despedido por el nuevo propietario de los derechos comerciales de la disciplina, el grupo estadounidense Liberty Media, está acusado de no haber declarado un 'trust' en Singapur con una cuenta con 650 millones de dólares, unos 400 millones de libras de la época. Según el fiscal Richar Wright, Ecclestone dio una respuesta "falsa o engañosa" al afirmar que no disponía de 'trusts' no declarados, ya fuera en el Reino Unido o en el extranjero. "Ahora admite que debe pagar impuestos", añadió. La Fiscalía británica le imputó este delito tras una investigación del fisco definida como "compleja e internacional".

La abogada de Ecclestone, Christine Montgomery, declaró este jueves ante el tribunal que su cliente "lamenta profundamente los hechos que han motivado este proceso penal". Pero no es la primera vez que el exdirigente estaba ante un tribunal. En 2014 ya logró paralizar un proceso en Alemania por corrupción, previo pago de 100 millones de dólares.

lgc (afp/efe)