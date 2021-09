Berlín rechaza amenazas rusas por bloqueo de RT en YouTube

El regulador ruso de las telecomunicaciones, Roskomnadzor, amenazó este miércoles con bloquear YouTube si no levanta la suspensión de las cuentas de la televisión pública RT en Alemania, que fue calificada de "censura" por las autoridades de Rusia.

"YouTube siempre ha tenido unas directrices comunitarias claras que definen lo que está permitido en la plataforma", explicó YouTube a DW, en relación con el bloqueo de dos canales alemanes de RT. Según la plataforma, RT había violado las directrices de uso.

Según YouTube, el medio estatal ruso había recibido una advertencia por difundir información errónea sobre la pandemia de coronavirus y, en principio, no se le permitió subir más contenidos. RT DE eludió esta restricción subiendo videos a su canal " La parte que falta", según YouTube. Como resultado, los dos canales de RT fueron bloqueados permanentemente.

Por qué el Consejo de Prensa Alemán guarda silencio

RT, a su vez, rechazó la acusación de YouTube de difundir información falsa y señaló que el Consejo de Prensa alemán nunca había hecho comentarios sobre la emisora ​​rusa de habla alemana.

El Consejo Alemán de la Prensa es el organismo de autorregulación voluntaria de los medios de comunicación en Alemania. Aboga por el cumplimiento de las normas éticas del Código de Prensa. Las condenas del consejo no son actos jurídicos, por lo que la divulgación de las infracciones es el medio más eficaz para influir en periodistas o redacciones que violan esas normas. Nunca se emitió ninguna sanción contra RT, lo que sería imposible, porque el Consejo de Prensa alemán solo controla los medios de comunicación alemanes, que se han comprometido a cumplir el código de prensa. Sin embargo, RT podría haberse sumado voluntariamente al control de este consejo y haberse comprometido a cumplir el código de prensa alemán.

Sascha Borowski: el Consejo de Prensa no puede sancionar a RT.

Pero esto nunca ocurrió, dice Sascha Borowski, del Consejo Alemán de la Prensa: "Solo examinamos las denuncias sobre los informes de los periódicos impresos, las revistas y sus presencias en línea. Los medios de comunicación puramente en línea solo son examinados por nosotros después de solicitarlo y presentar una declaración de compromiso voluntario. Nunca hemos recibido una solicitud de RT".

Igualdad de derechos y oportunidades

Los corresponsales de RT en Alemania gozan de los mismos derechos y oportunidades que el resto de los periodistas nacionales y extranjeros que están acreditados por el gobierno y el parlamento de la República Federal de Alemania y son miembros de la Conferencia Federal de Prensa (BPK) o de la Asociación de Prensa Extranjera (VAP). Como miembros de la BPK, también tienen derecho a asistir a conferencias de prensa en Berlín y a hacer preguntas a los representantes del Gobierno Federal.

"Hemos tomado nota de esta decisión de YouTube. Como hay declaraciones que dicen lo contrario, sobre todo en los canales rusos, quiero dejarlo muy claro: esta es una decisión de YouTube y el Gobierno alemán no tiene nada que ver con ella. Así que cualquiera que afirme eso, está inventando una teoría de conspiración", dijo el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, en respuesta a una pregunta de DW.

Steffen Seibert advierte sobre las teorías de conspiración.

El portavoz del gobierno se refirió a una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. En ella se habla de un "ataque informativo sin precedentes" que fue "cometido con la complicidad de la parte alemana". Al mismo tiempo, el Ministerio de Asuntos Exteriores amenazó con tomar medidas contra los periodistas alemanes en Rusia.

Medida problemática

Seibert dijo en este contexto: "Desde nuestro punto de vista, no hay ninguna razón para lo que llaman represalias contra los medios de comunicación alemanes que trabajan en Rusia. Cualquiera que pida esas represalias o hable de ellas no muestra, en nuestra opinión, una buena actitud hacia la libertad de prensa".

La organización internacional de defensa de la libertad de prensa Reporteros sin Fronteras dijo a DW que YouTube es una empresa privada y, por lo tanto, puede tomar este tipo de decisiones. Sin embargo, Christopher Resch, portavoz de la organización, añadió: "No obstante, consideramos que la supresión de mensajes que están esencialmente amparados por la libertad de información y la libertad de prensa y que además no suponen un peligro inmediato para la vida y la integridad física es fundamentalmente problemática." Resch aconseja a las redes sociales que no combatan la desinformación con prohibiciones y bloqueos, sino que ofrezcan enlaces a comprobaciones independientes de los hechos.

Al mismo tiempo, Reporteros sin Fronteras llama la atención sobre la creciente violación de la libertad de prensa en Rusia y la creciente censura en Internet. Reporteros sin Fronteras califica de "completamente inapropiadas" las amenazas de Moscú de tomar medidas de represalia contra los medios de comunicación alemanes, ya que no hay pruebas de que las autoridades alemanas estuvieran implicadas en la decisión de YouTube.

