Berlín, la meca de la comunidad trans*

La "T" de LGTBQI significa "transgénero", o sea personas cuya identidad de género no coincide con la que les asignó la biología. En los últimos años estas personas se han hecho más visibles gracias a estrellas como el actor Elliot Page o las directoras Lilly y Lana Wachowski. Pero ¡siempre han existido! En la historia reciente de la comunidad trans*, Berlín ha jugado un papel decisivo.

Hace más de un siglo, el médico Magnus Hirschfeld fundó el Instituto para la Ciencia Sexual. Fue uno de los primeros científicos del mundo que investigó las identidades de género. Ofrecía a personas trans* – que en esa época se denominaban “travestis” – terapias de hormonas e incluso operaciones de reasignación de sexo, contribuyendo así a evitar su persecución legal.

Los nazis despreciaban a Hirschfeld y sus investigaciones y las consideraban “anti-alemanas”. La toma de poder de Hitler en 1933 acabó con el innovador Instituto para la Ciencia Sexual, así como con todas las investigaciones en este campo.

En los años 70, después de que los movimientos estudiantiles arremetiesen contra las estructuras conservadoras de la República Federal de Alemania, el Berlín occidental se convirtió de nuevo en la meca para personas que cuestionaban los géneros y las normas sexuales tradicionales. Y desde 2021 la ciudad se autodenomina oficialmente "Capital del Arco Iris".

Pero también hoy día, las personas transgénero siguen padeciendo violencia y discriminación, incluso en Berlín. Aquí se denuncian más delitos de odio que en el resto de Alemania. A pesar de ello, la capital alemana sigue siendo un lugar en el que las personas trans* pueden encontrar una comunidad y vivir con más libertad que en otros sitios.



El cantante de ópera estadounidense Holden Madagame lo describe así: "Muchas personas trans* vienen aquí porque saben que aquí están bien. Berlín no es un paraíso para personas trans* pero es un buen lugar para vivir si uno es trans y queer".



La activista trans Felicia Rolletschke se animó después de su traslado a Berlín a salir del armario y declararse trans. Recibió mucho apoyo: "Fue celebrado, por lo menos por parte de la comunidad, de mis amigos, mi entorno universitario y de conocidos".

En Cultura.21 personas de la comunidad trans* de Berlín describen cómo es su vida en la capital alemana. Historiadores y expertos en género nos cuentan la larga tradición berlinesa que llevó a que la ciudad sea hoy día un centro de referencia para las personas transgénero de todo el mundo.





