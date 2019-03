Berlín: Exteriores rechaza críticas sobre inacción en caso Six

El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán rechazó las críticas a los esfuerzos por ayudar al periodista alemán Billy Six, encarcelado desde el pasado 17 de noviembre en Venezuela. Hasta el momento, Six ha sido visitado tres veces en prisión, según informó el ministerio desde Berlín.

"Como parte de nuestro intenso apoyo consular, el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores y la Embajada alemana en Caracas continuarán trabajando para asegurar que los derechos del señor Six sean respetados y que reciba un proceso transparente y de acuerdo a la Constitución", comunicó el ministerio. Heiko Maas, ministro de Asuntos Exteriores alemán, ya había rechazado una acusación de inacción en febrero pasado.

El periodista es acusado de espionaje y rebelión. Organizaciones como Reporteros sin Fronteras consideran que dichas acusaciones no han sido probadas.

El martes, los padres del periodista acusaron al gobierno alemán de no hacer los suficiente para su liberación. "El gobierno alemán no protestó por la detención de un periodista en Venezuela. Berlín tampoco ha exigido su liberación", dijo el padre Edward Six. (FAZ)

