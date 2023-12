Berlín en cinco canciones

Las estrellas internacionales del pop y sus canciones berlinesas.



Imagen: AP

En Berlín no sólo nacieron muchos músicos alemanes de éxito. También leyendas como David Bowie y U2 escribieron algunas de sus mejores canciones en la antigua ciudad del Muro. Canciones que hoy son himnos, pero ¿quién conoce las historias que hay detrás de ellas?

Imagen: picture-alliance/dpa

Marlene Dietrich llevaba más de 20 años fuera de la ciudad cuando en 1955 publicó "Ich hab noch einen Koffer in Berlin", "Aún tengo una maleta en Berlín", aunque se dice que siempre viajaba con 60 maletas. Berlín, su ciudad natal, es un lugar que añoró, a pesar de haber luchado activamente contra el nacionalsocialismo y de ser considerada una traidora por muchos alemanes.





Imagen: Ralf Mueller/dpa/picture alliance

En 1977, Berlín es una ciudad dividida. David Bowie, desde hace tiempo una estrella mundial, busca refugiarse aquí de la fama y el estrés. Y escribe uno de sus mayores éxitos: "Heroes": un homenaje al valor y al amor a la sombra del Muro. Hoy, la canción está considerada una de las mejores de todos los tiempos.







Imagen: Kasskaro / Warner Music Group

El himno berlinés de principios de los 2000: "Dickes B", del grupo berlinés de dancehall reggae Seeed. Esta canción representa el buen humor, el ambiente y la fiesta que atraían entonces a jóvenes de todo el mundo a la capital.



¿Existe acaso un sonido de Berlín? Cultura.21 presenta cinco canciones y sus historias. Y con ellas también, la historia de la ciudad.

