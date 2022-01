Benedicto XVI debe pedir perdón, dice jefe episcopal alemán

El presidente de la Conferencia Episcopal alemana, Georg Bätzing, considera que el papa emérito Benedicto XVI debe pedir perdón por su papel en el escándanlo de abusos sexuales en la iglesia y aceptar sus culpas en el encubrimiento de casos.

"Debe pronunciarse, debe dejar de lado las recomendaciones de sus asesores y decir clara y sencillamente: cargo con una culpa, he cometido errores, le pido perdón a los afectados", dijo Bätzing en el programa Anne Will de cadena pública alemana ZDF. Bätzing considera que un problema Joseph Ratzinger ha sido la tendencia a rodearse de asesores que no son los mejores.

Un informe sobre los casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica señala que el Ratzinger, cuando era arzobispo de Múnich, encubrió a sacerdotes que habían cometido abusos sexuales y permitió que siguiesen trabajando como tales.

El papa negó todo los casos y con respecto a una reunión en la decidió que un sacerdote fuera trasladado a su diócesis, después de haber cometido abusos en otra, aseguró inicialmente, por escrito, que no había asistido a ésta, lo que después tuvo que corregir.

Su secretario, Georg Ganswein, sin embargo, sostiene que no hubo intención de mentir sino "un problema de redacción" en el documento. (EFE)