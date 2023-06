Benín - Acosados por la sequía

Imagen: STEPS

Una y otra vez hay conflictos con los agricultores locales.

En las colinas del centro de Benín, la estación seca se hace cada año más dura. Los pastores fulani que viven allí tienen que migrar en grupos cada vez más grandes para poder alimentar sus rebaños.

Imagen: STEPS

Boubé, un joven de unos 30 años que proviene de una línea de pastores fulani acostumbrados a la trashumancia, sabe que las tensiones entre los agricultores locales y los pastores nómadas se vuelven más tensas cada temporada.

Y es que los agricultores también están sufriendo la escasez de agua provocada por el aumento de las temperaturas. Sienten que sus fuentes de agua no están lo suficientemente llenas para dar de beber además a los rebaños de los fulani.

Imagen: STEPS

Pero esta vez Boubé no quiere quedarse de brazos cruzados; quiere intentar mediar entre las partes. Porque es consciente de que el conflicto entre pastores y agricultores por la división de la tierra y el espacio amenaza con escalar.

