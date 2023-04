Belleza salvaje - Biodiversidad en las Islas Británicas

La sobreexplotación de la naturaleza pone en peligro la biodiversidad, y el plástico y los productos químicos destruyen la base natural de la vida humana. Con todo, hay esperanza.

Gran Bretaña no es precisamente conocida por sus políticas medioambientales y, desde el Brexit, muchos temen que los estándares comiencen a empeorar. Sin embargo, también hay regiones costeras y archipiélagos de belleza salvaje y una diversidad impresionante.

Este documental nos lleva a través de los paisajes más remotos del país, hasta las Islas Shetland, el condado de Cornualles, las Hébridas y muchos otros lugares, mostrando su asombrosa diversidad de flora y fauna. El Parque Nacional de la Costa de Pembrokeshire a lo largo de la costa galesa de Pembrokeshire es conocido por sus grandes colonias de reproducción de muchas especies de aves marinas. En las Hébridas, frente a Escocia, viven pocas personas. Estas islas salvajes siguen siendo un paraíso natural de rocas, arena y páramos, biotopos para especies exóticas como los frailecillos y araos.

Este es un viaje cinematográfico a algunos de los sitios naturales más hermosos de Gran Bretaña. Conoceremos a personas que intentan proteger las especies en peligro de extinción y preservar su hábitat. Esta es una historia de esperanza que indica que la gente está cambiando su forma de pensar.





Horarios de emisión:

Parte 1:

DW Español

SÁ 20.05.2023 – 07:15 UTC

DO 21.05.2023 – 02:15 UTC

DO 21.05.2023 – 13:15 UTC

DO 21.05.2023 – 21:15 UTC

LU 22.05.2023 – 05:15 UTC

LU 22.05.2023 – 10:15 UTC

LU 22.05.2023 – 17:15 UTC

MA 23.05.2023 – 19:15 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6



Parte 2:

DW Español

SÁ 27.05.2023 – 07:15 UTC

DO 28.05.2023 – 02:15 UTC

DO 28.05.2023 – 13:15 UTC

DO 28.05.2023 – 21:15 UTC

LU 29.05.2023 – 05:15 UTC

LU 29.05.2023 – 10:15 UTC

LU 29.05.2023 – 17:15 UTC

MA 30.05.2023 – 19:15 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6