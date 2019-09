Belén: horror por los "asesinatos por honor"

Indignación en la calle y en la red. Numerosas mujeres árabes se manifestaron en los últimos días en Cisjordania contra la muerte de la joven palestina Israa Ghrayeb. Después de haber sido golpeada y torturada en dos oportunidadas por miembros varones de su familia, la mujer de 21 años murió el 22 de agosto.

Los manifestantes criticaron las circunstancias que llevaron a la muerte de la joven: un falso sentido del honor, un concepto agresivo de la masculinidad, una devoción ciega a tradiciones que menosprecian la dignidad humana .

Lo que desató la ira de sus familiares hombres fue que Israa Ghrayeb publicó una fotografía en Instagram con su pareja, con la que tenía planeado casarse al día siguiente.

La foto antes del compromiso indignó tanto a su familia que esta, supuestamente, ordenó a su hermano que le aplicara un castigo físico. Cuando la joven intentó escapar de la violencia, cayó desde el segundo piso de la casa de sus padres.

En el hospital, Israa Ghrayeb fotografió sus heridas y también puso las fotos en las redes sociales. "Soy fuerte y quiero vivir", escribió. "Si no tuviera esta fuerza de voluntad, habría muerto ayer".

Aparentemente, su actitud y sus publicaciones provocaron a su familia por segunda vez. En el hospital, fue golpeada una vez más por su hermano y otros parientes varones. El 22 de agosto, Israa Ghrayeb murió a causa de las heridas en la casa de sus padres.

La familia de Israa Ghrayeb declaró que no ser responsable de la muerte de la muchacha. Dijeron que ella sufrió un ataque al corazón. Además, los familiares alegaron que la joven "estaba poseída por demonios" y que hubo que realizar un "exorcismo". La Policía palestina aún no se ha manifestado sobre el caso.

Protesta en Berlín, en solidaridad con la joven asesinada.

Honor, desde un punto de vista masculino

Cualquier mujer palestina podría ser víctima de un crimen como ese, dijo la cineasta palestina Imtiaz al-Maghrabi en entrevista con DW. Después de que una de sus amigas fuera víctima de un asesinato por honor, Al-Maghrabi está actualmente ocupada con los preparativos para una película sobre el fenómeno de los "asesinatos por honor". La directora fue galardonada en marzo de 2019 por el "Arab Women's Media Center" por su labor. Es difícil encontrar financiación para sus películas, dice. Muchos socios potenciales no quieren abordar el tema.

Los motivos y procedimientos de crímenes como los de Israa Ghrayeb son casi siempre los mismos. "La mayoría de las veces, los perpetradores se refieren al 'honor', pero el honor se presenta desde un punto de vista masculino. Además, a veces también hay otros motivos en juego, como puede ser la disputa por una herencia. Sin embargo, a veces las mujeres también participan de esos maltratos y abusos. Este crimen, por ejemplo, "puede involucrar a una madre en el asesinato de su hija", dice Al-Maghrabi.

Legalmente, el concepto de asesinato por honor ya no es válido en la mayoría de los países árabes. En Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Líbano, Siria, Irak y Jordania, el derecho penal islámico ya no es válido. No obstante, todavía se usa en Irán, Libia, Pakistán y Arabia Saudita, así como en el norte de Nigeria.

Sin embargo, hubo iniciativas efectivas contra la práctica de los "asesinatos por honor" y, como resultado, el castigo por este tipo de crímenes se ha endurecido. En 2017, Túnez y Jordania aprobaron leyes. En Jordania, el llamado asesinato por honor ahora tiene el mismo estatus legal que cualquier otro asesinato. Sin embargo, los jueces deben incluir circunstancias atenuantes para el acusado en el veredicto, una decisión que critican las activistas por los derechos de las mujeres.

Peso de la tradición

Los territorios palestinos también tienen una jurisprudencia moderna. En la práctica, sin embargo, esto se aplica solo en un grado limitado, dice Imtiaz Al Maghrabi. "La sociedad palestina está conformada por costumbres, tradiciones y religiones que cuentan mucho más que la ley, y el crimen que se lleva a cabo por el honor herido a menudo se castiga ligeramente”, subraya.

En la práctica, el crimen de "asesinatos por honor" probablemente perdure, dice el sociólogo Iyad Barghouthi, del Centro de Estudios de Derechos Humanos de Ramallah, en entrevista con DW. La razón es el hecho de que, para muchos hombres árabes, el concepto de honor no está relacionado con ideales como la justicia, la integridad y el éxito, sino solo con la reputación de las mujeres de la familia. En consecuencia, la voluntad de actuar violentamente contra las mujeres que no cumplen con las expectativas masculinas sigue estando presente.

Las difíciles condiciones de vida en los países árabes no solo son un problema para los hombres, sino también para las mujeres. Sin embargo, las mujeres sufren doblemente debido a esa situación.

(jag/cp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube