Beirut: sigue frenética búsqueda de más de 60 desaparecidos

Una fuente del Ministerio de Salud de Líbano informó este sábado (08.08.2020) que hay más de 60 personas aún desaparecidas, cuatro días después de la gigantesca explosión que destruyó el puerto de Beirut. Socorristas libaneses, franceses, alemanes, rusos y de otras nacionalidades continúan sus tareas en el lugar de la explosión para intentar hallar supervivientes.

"El número de muertos es de 154, incluyendo 25 personas que aún no han sido identificadas”, dijo el responsable a la agencia de noticias AFP. "Además, tenemos más de 60 personas aún desaparecidas”, especificó. "No estamos seguros de si esas 25 personas aún no identificadas se corresponden con alguno de los 60 desaparecidos”, agregó.

El ministro de Salud afirmó también este sábado que al menos 120 de los 5.000 heridos que dejó la tragedia se encuentran en condición crítica. Cerca de 1.000 de los lesionados han requerido hospitalización, en unos centros asistenciales ya colapsados por la pandemia de coronavirus, algunos de ellos también destruidos o dañados por la explosión.

Decenas de sirios entre las víctimas

En tanto, el funeral masivo que había sido anunciado por grupos civiles fue cancelado y, en su lugar, se realizará una protesta. "La idea del funeral masivo no podrá tener lugar por problemas logísticos, pero será reemplazada por una gigantesca marcha y protestas contra la clase dirigente”, dijeron los organizadores. "La marcha será como un funeral y pedimos a la gente asistir de negro”, añadieron.

En tanto, la embajada de Siria en Líbano informó que al menos 43 sirios murieron en la explosión del martes, cuando un incendio, originado por causas aún desconocidas, causó la explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, que se almacenaban sin las debidas medidas de seguridad en el puerto de la capital libanesa. La onda expansiva se extendió a más de cinco kilómetros de distancia.

Explosiones en Beirut: devastación, muerte y rescate Antes Así lucía la zona portuaria de Beirut hasta hace unos días. A primera vista, todo parecía normal. Pero en uno o varios de los almacenes se alojaba una auténtica bomba de tiempo: miles de toneladas de nitrato de amonio yacían desde hacía meses, aparentemente debido a un vacío legal. El desastre era inminente.

Explosiones en Beirut: devastación, muerte y rescate Después Así quedó la zona portuaria de Beirut, luego de las dos brutales explosiones. El área contigua fue devastada por completo. La onda expansiva se extendió por muchos kilómetros a la redonda. Este jueves (06.08.2020), entre la población crecía el descontento, y se pedía llamar a cuentas a los responsables.

Explosiones en Beirut: devastación, muerte y rescate Pánico en Beirut Dos explosiones de gran potencia sacudieron Beirut y las áreas circundantes de la capital libanesa, lo que provocó pánico cuando los residentes se apresuraron a ponerse a salvo. "Nunca en mi vida había visto un desastre tan grande", dijo el gobernador de Beirut a la televisión local.

Explosiones en Beirut: devastación, muerte y rescate Explosiones de gran ola expansiva Las explosiones ocurrieron en la zona portuaria de Beirut, pero se sintieron en toda la capital. Incluso los residentes en las afueras de la ciudad informaron haber escuchado la explosión. La ola expansiva tuvo un alcance de kilómetros a la redonda.

Explosiones en Beirut: devastación, muerte y rescate Decenas de muertos, miles de heridos El Ministerio de Salud del Líbano dijo que al menos 100 personas murieron y más de 4.000 resultaron heridas. Este saldo seguramente se incrementará a medida que se desarrollen las labores de rescate y se remuevan los escombros de los inmuebles devastados.

Explosiones en Beirut: devastación, muerte y rescate "Inaceptable" cantidad de nitrato almacenado El primer ministro, Hassan Diab, dijo que una gran reserva de 2.750 toneladas métricas de nitrato de amonio, en un almacén en el puerto, había causado la segunda y más grande explosión. "Es inaceptable que un envío de 2.750 toneladas de nitrato de amonio haya permanecido seis años en un almacén, sin que se hayan tomado medidas preventivas", afirmó Diab.

Explosiones en Beirut: devastación, muerte y rescate Buscando y salvando sobrevivientes Más de 30 equipos de la Cruz Roja acudieron al sitio de la explosión, y muchos lugareños les ayudan en las tareas de rescate. Los hospitales advirtieron que se llenaron rápidamente, y pidieron donaciones de sangre, así como generadores para ayudar a mantener la electricidad.

Explosiones en Beirut: devastación, muerte y rescate Ola expansiva hasta Chipre Las explosiones golpearon con la fuerza de un sismo de magnitud 3.5, según el informe de la organización alemana GFZ. Residentes en Chipre, a unos 180 kilómetros de distancia desde Beirut, informaron haber escuchado y sentido la explosión.

Explosiones en Beirut: devastación, muerte y rescate Buscando a los seres queridos Bassel Aridi, periodista de DW, dijo que la gente usa las redes sociales para tratar de localizar a sus seres queridos, después de las explosiones. Aridi también visitó un hospital en Beirut después de las explosiones. "Lo que vi en el hospital fue dramático. Todos los hospitales han anunciado que están totalmente sobrecargados".

Explosiones en Beirut: devastación, muerte y rescate Proponen declarar estado de emergencia Las autoridades libanesas temen que muchas más personas estén enterradas bajo los escombros. El presidente, Michel Aoun, programó una reunión de gabinete de emergencia para el miércoles, y dijo que debería declararse un estado de emergencia de dos semanas.

Explosiones en Beirut: devastación, muerte y rescate Doble impacto para Líbano Las devastadoras explosiones coincidieron con turbulencias que azotan la economía de Líbano. Muchos libaneses han salido a las calles en los últimos meses para protestar por la crisis financiera de su país. El primer ministro, Hassan Diab, declaró que el miércoles sería un día nacional de luto en memoria de las víctimas de la explosión. Autor: Darko Janjevic



