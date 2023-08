Basura en Romania

Imagen: DW

El vertedero de Pata Rat, cerca de Cluj, ha sido durante décadas un foco de la crisis de los residuos. Con cientos de millones de euros en subvenciones, la UE intentó controlar el problema. A cambio, Rumanía debía cerrar los vertederos nocivos e introducir normas europeas sobre los residuos. Sin embargo, las autoridades tardaron doce años en cerrar el antiguo vertedero de Pata Rat y abrir un nuevo centro de gestión de residuos. ¿Qué ha cambiado realmente?

La reportera de DW Gönna Ketels se sumerge en los detalles de estos proyectos financiados por la UE y descubre una complicada red de responsabilidades.

