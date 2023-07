Barbie, el mito

Imagen: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance

Barbie: ideal de belleza tóxico para unas, icono feminista para otras. Esta muñeca de plástico de 30 centímetros provoca acalorados debates y, sin embargo, es uno de los juguetes más vendidos del mundo desde que salió al mercado en 1959.

Cultura.21 retrata a su inventora, Ruth Handler, a quien la escritora estadounidense Susan Shapiro considera una pionera del feminismo. Porque Barbie es una mujer que trabaja, independiente y segura de sí misma. El hombre es, como mucho, un accesorio.

Otras voces son mucho más críticas con el culto a Barbie. Médicos, feministas y artistas le reprochan su imagen estereotipada como mujer. Y, sin embargo, Barbie nunca ha dejado de cambiar. Desde hace tiempo se vende en casi todos los tonos de piel y, el último golpe de efecto: con síndrome de Down.

En África tiene competencia desde hace mucho: las muñecas "Queens of Africa" buscan transmitir una imagen completamente distinta de la belleza y la feminidad.

¿Qué puede aportar una película sobre Barbie en 2023? La directora Greta Gerwig ha convertido el mito en una historia trepidante y anárquica que también refleja las críticas al personaje. Lo que está claro es que Barbie vino para quedarse.

