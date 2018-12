Bangladesh elige gobierno tras una violenta campaña

Los colegios electorales de Bangladesh abrieron este domingo (30.12.2018) a las 08.00 hora local (02.00 GMT) para las elecciones generales. Unos 104 millones de votantes están llamados a las urnas como colofón de una campaña electoral caracterizada por la violencia y entre un gran despliegue de las fuerzas de seguridad, que no ha podido evitar la muerte de dos personas en enfrentamientos producidos hoy.

Antes de la apertura de las urnas, unas 40.000 situadas en 299 circunscripciones, un miembro de la formación gobernante Liga Awami falleció en un choque con seguidores del opositor Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) y el islamista Jamaat-e-Islami, informó Mohammad Niamutullah, jefe de la policía en la ciudad sureña de Patia. "Fue atacado con piedras. Murió camino al hospital", dijo el portavoz policial a Afp. El BNP afirma que ocho de sus seguidores han muerto durante la campaña electoral.

Colas para votar y fuerte presencia policial.

En el distrito sureño de Lakshmipur, las autoridades encontraron hoy un cuerpo sin vida con heridas de bala tras un enfrentamiento entre activistas políticos, dijo a Efe el jefe de Policía de Chandraganj, Abul Kalam Azad. "La víctima presentaba heridas de bala en la pierna, aunque aún no estamos seguros de si pertenecía a algún partido político en particular", dijo. Las autoridades ordenaron a los operadores de telefonía móvil del país suspender los servicios 3G y 4G hasta la medianoche del domingo "para evitar la propagación de rumores" que podrían desencadenar disturbios.

Los centros electorales permanecerán abiertos hasta las 16.00 hora local (10.00 GMT), y tras su cierre se espera que comience el recuento inmediatamente. Los votantes deben elegir un total de 1.861 candidatos, de los que 128 se presentan de forma independiente, que determinarán quién gobernará la nación asiática durante los próximos cinco años.

Una mujer muestra su dedo entintado tras emitir su voto.

Desde el pasado 24 de diciembre, las autoridades han desplegado más de 600.000 efectivos del Ejército, la Marina y la guardia fronteriza, así como la Policía, según datos de la Comisión Electoral. La actual primera ministra y líder de la Liga Awami, Sheikh Hasina, aparece como la favorita para ganar los comicios y repetir mandato por tercera vez consecutiva desde que accedió al poder en 2009.

La otra formación con posibilidades de obtener el mayor número de votos es el opositor BNP, de la ex primera ministra bangladesí Khaleda Zía, encarcelada tras ser condenada a 17 años por corrupción. La oposición se queja de que quince mil de sus seguidores han sido detenidos durante la semana de campaña electoral, así como 17 candidatos, mientras otros tantos fueron descalificados. Organizaciones internacionales de derechos humanos denuncian una campaña para impedir votar a los simpatizantes de la oposición. "Esta no es (a) una elección libre y justa. Es más una selección controlada", dijo un diplomático occidental que ha estado monitoreando la campaña y que pidió a Afp no ser identificado.

lgc (efe/afp/dpa)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |