De la cámara de tortura a las misiones de paz de la ONU

La unidad especial RAB de las fuerzas de seguridad bengalíes es responsable de violaciones de los derechos humanos. Así lo reveló el año pasado una investigación realizada por Deutsche Welle y la plataforma de investigación "Netra-News".

Imagen: DW

Nuevas investigaciones junto con la "Süddeutsche Zeitung" han revelado ahora que algunos miembros de esta unidad, que muchos han calificado de "escuadrón de la muerte", participan regularmente en misiones de paz de la ONU. Pero Bangladés no es un caso aislado... Y Naciones Unidas es consciente de ello. ¿Por qué no hace nada al respecto?

Una investigación de Naomi Conrad, Arafatul Islam y Birgitta Schülke.

Horarios de emisión:

DW Español

SÁ 25.05.2024 – 13:03 UTC

SÁ 25.05.2024 – 22:15 UTC

DO 26.05.2024 – 05:15 UTC

DO 26.05.2024 – 09:15 UTC

DO 26.05.2024 – 15:15 UTC

LU 27.05.2024 – 05:03 UTC

LU 27.05.2024 – 08:03 UTC

LU 27.05.2024 – 16:03 UTC

LU 27.05.2024 – 19:03 UTC

MA 28.05.2024 – 10:45 UTC

MA 28.05.2024 – 17:15 UTC

MI 29.05.2024 – 21:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6