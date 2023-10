Bananas latinoamericanas con trabajo forzoso: no en Europa

"Si en supermercados europeos se venden bananas sobre las cuales hay una denuncia creíble de que son producidas, recogidas o empacadas con trabajo forzoso, comienza a aplicarse nuestra nueva legislación”, explica a DW María Manuel Leitao Marques, ponente del informe de la Eurocámara sobre prohibición de productos elaborados con trabajo forzoso. En la recta final de su recorrido por las instituciones europeas, este instrumento legislativo busca erradicar los incentivos económicos para seguir produciendo y lucrando de fuerza laboral esclavizada. La denuncia da pie a una investigación preliminar, luego a una oficial.

"Si la conclusión es que esas bananas han sido, efectivamente, producidas con trabajo forzoso, dejarán de circular en la Unión Europea”, sigue María Leitao Marques, eurodiputada por Portugal, vicepresidenta de la Comisión de Mercado Interior y de Protección al Consumidor. Aquellos productos que se encuentren ya en uno de los 27 países de la Unión Europea (UE) serán donados, reciclados o destruidos.

"La situación de penalización de esas bananas cambiará cuando se pruebe que ha habido compensación para los trabajadores de ese proceso en condición de esclavitud, y cuando se compruebe que han cambiado las condiciones de trabajo en esas empresas involucradas”, explica Leitao Marques.

Para los cerca de 2,8 millones de personas que trabajan en este momento en condición de esclavitud en el mundo, este nuevo instrumento legislativo suena bien. Para el consumidor europeo, que según encuestas quiere tener la conciencia tranquila al comprar una banana, el café de todos los días o la barra de chocolate en un supermercado europeo, también. Para los 1,2 millones de esclavos laborales en América Latina, según datos de la OIT, también. Se trata de trabajadores del café, del cacao, del banano, de la piña, del azúcar.

Maria Manuel Leitao Marques, ponente del informe del Parlamento Europeo sobre la nueva regulación contra el trabajo forzoso en la Uniòn Europea Imagen: EP

Suena bien, pero la práctica es muy compleja, empezando por la definición de "trabajo esclavo”. A 1930 se remonta la definición, en vigencia, de trabajo forzoso: "Todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”. Pero las condiciones de ciertas regiones en los países productores, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, de banana, café, azúcar, cacao -por hablar de los más evidentes- aunque hayan sido aceptadas voluntariamente, semejan trabajo esclavo, porque no hay alternativas laborales. "Tenemos algunos indicadores de trabajo forzoso: restricciones de movimiento, violencia sexual o física, intimidaciones, retención de documentos de identidad, deudas al patrón en calidad de préstamos, condiciones abusivas en el trabajo”, explica Leitao Marques.

Lo que no toca la nueva regulación

¿Y el trabajo infantil? Según un informe de Human Rights Watch, en plantaciones bananeras de Ecuador hay niños de hasta ocho años que trabajan en condiciones peligrosas y los adultos viven con el temor a ser despedidos. Las empresas exportadoras, nacionales e internacionales, no utilizan su influencia para cambiar la situación en las plantas productoras. Cabe recordar que Ecuador es el principal exportador mundial de bananas y que produce un 25% del consumo europeo.

"Si queremos avanzar, debemos enfocarnos”, responde a DW la ponente del informe que se negociará con el Consejo, es decir, los representantes de los 27 países de la UE y la Comisión. "No todo trabajo infantil es trabajo forzoso. No estamos hablando de la edad mínima para trabajar. Aunque es muy importante, ahora nos enfocamos en esta legislación que deberá entrar en vigor en 2026”, agrega Leitao Marques, catedrática y ex ministra de Presidencia de Portugal.

"Si después de cinco años de implementación, logramos dos o tres casos relevantes, con productos visibles en nuestra economía en cuya cadena de valor ha habido trabajo forzoso, habrá un efecto importante de disuasión”, concluye.