Bajo el mando de la OTAN

Su misión: defender Lituania, Estado miembro, en caso necesario.

General de división Ruprecht von Butler Imagen: MDR

"Esta tropa puede medirse con cualquier adversario. Pero espero que nunca tengan que hacerlo." Así valoró el comandante de la 10ª División Blindada de la Bundeswehr, el general de división Ruprecht von Butler, la capacidad de la unidad de tanques de Turingia tras inspeccionar sus maniobras en el Brezal de Luneburgo. El Batallón Blindado 393 de Bad Frankenhausen había realizado aquí un ejercicio de combate de varios días de duración con 30 modernos tanques Leopard 2, apoyados por otros 14 vehículos de combate de infantería Puma de un batallón bávaro.

Tanques Leopard 2 Imagen: MDR

El general elogia así a un componente central de la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad (VJTF por sus siglas en inglés) de la OTAN, que debe estar preparada para desplegarse en un plazo de dos a siete días en cualquier punto del territorio de la alianza con el fin de enfrentarse a un posible agresor. En total, unos 10.000 soldados de ocho países de la OTAN, entre ellos muchos alemanes, pertenecen a esta fuerza operativa.

Entrenamiento de soldados en Lituania Imagen: MDR

El documental acompaña a la fuerza de intervención durante su entrenamiento en Alemania y en unas maniobras de la OTAN llevadas a cabo en mayo de 2023 en la isla italiana de Cerdeña. Al mismo tiempo, se enfoca repetidamente en Europa del Este, una región especialmente considerada desde hace dos años por los estrategas de la OTAN debido a la guerra de Rusia en Ucrania. Aquí, en el flanco oriental, el término oficial usado por la OTAN para la región, también están desplegados desde mediados de 2023 efectivos de infantería blindada de Bad Salzungen, en el estado alemán de Turingia. Forman parte del Grupo de Combate eFP de la OTAN, cuya misión es defender Lituania.

Horarios de emisión:

DW Español

SÁ 18.05.2024 – 00:30 UTC

SÁ 18.05.2024 – 21:30 UTC

DO 19.05.2024 – 06:03 UTC

DO 19.05.2024 – 12:30 UTC

DO 19.05.2024 – 19:03 UTC

DO 19.05.2024 – 22.30 UTC

LU 20.05.2024 – 04:30 UTC

LU 20.05.2024 – 09:03 UTC

LU 20.05.2024 – 15:30 UTC

MA 21.05.2024 – 11:03 UTC

MI 22.05.2024 – 09:30 UTC

JU 23.05.2024 - 08:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6